Выручка Samsung в третьем квартале 2020 года превысила 60 триллионов вон

Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за III квартал 2020 г. Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 66 трлн корейских вон, а консолидированная операционная прибыль – приблизительно 12,3 трлн корейских вон.

Приведенные выше цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. Таким образом, приведенные выше цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей: продажи: 65–67 трлн корейских вон; операционная прибыль: 12,2–12,4 трлн корейских вон.

Консолидированные показатели II квартала 2020 г. (по K–IFRS, в трлн вон): продажи – 52,97; операционная прибыль: 8,15.

Консолидированные показатели III квартала 2019 г. (по K–IFRS, в трлн вон): продажи – 62; операционная прибыль: 7,78.