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Konica Minolta увеличила долю в MGI Digital Technology

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta объявила об увеличении инвестиций в компанию MGI Digital Technology (MGI), ведущего производителя высококачественного цифрового печатного оборудования. Konica Minolta и MGI заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в январе 2014 года.

Konica Minolta нарастила долю инвестиций в MGI до 42,3% в конце сентября 2020 года. Компания MGI была основана в 1982 году и базируется во Френе, Франция. Сейчас в ней работает 204 сотрудника. Выручка MGI за 2019 год составила 68,17 млн евро.

Машины для цифрового облагораживания MGI оснащены струйными печатающими головами Konica Minolta. Они помогают увеличивать добавленную стоимость готовой продукции за счёт дополнительных возможностей – например, фольгирования и выборочного 3D-лакирования. Также MGI развивается в сфере печати электронных схем и других видов промышленной печати.

Рост инвестиций в MGI позволяет Konica Minolta расширить свой ассортимент цифрового печатного оборудования. Это стало ещё одним шагом по созданию комплексной системы, в которой все процессы печати, а также допечатной подготовки и послепечатной обработки выполняются автоматически. Так компания расширяет своё присутствие на рынке индустриальной печати, который рассматривает как значимое направление для развития.

Konica Minolta вышла на рынок индустриальной печати в 2016 году. За последние четыре года бизнес компании в этой области увеличился примерно вдвое. В качестве ключевого сегмента компания рассматривает рынок печати упаковки: по прогнозам экспертов Konica Minolta, его ежегодный прирост в среднем будет составлять 15% с 2018 по 2028 год.

Сегодня для печати упаковки Konica Minolta предлагает AccurioJet KM-1e, цифровую машину листовой УФ-печати формата В2+. Она позволяет печатать на картоне для складной упаковки. В свою очередь компания MGI ещё в 2016 году продемонстрировала возможности своей системы ALPHAJET, обеспечивающей интеграцию печати, цифрового облагораживания и послепечатной обработки, включая печать на гофрированном картоне.

Во время пандемии спрос в некоторых рынках индустриальной печати временно сократился. Однако специалисты Konica Minolta полагают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах спрос на индустриальную печать будет сдвигаться в сторону печати по запросу. При этом вслед за изменением спроса увеличатся и темпы перехода от аналоговой печати к цифровой.

В таких условиях всё большее значение будет приобретать цифровизация послепечатной обработки. Ранее MGI стала первой компанией в мире, которая вывела на рынок устройства для этих целей. В результате стратегическое партнёрство MGI и Konica Minolta поможет объединить опыт, технологии и глобальные сети продаж двух компаний.

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