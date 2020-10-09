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Trueconf названа претендентом на мировом рынке корпоративной видеосвязи по данным IDC Marketscape 2020

ПО Софт Бизнес

Компания Trueconf была названа претендентом на мировом рынке корпоративной видеосвязи по данным исследования IDC Marketscape 2020.

Аналитики отметили достижения 12 компаний, которые были включены в отчет после оценки стратегического развития, текущих функциональных возможностей ВКС-решений и других критериев краткосрочной и долгосрочной маркетинговых стратегий.

«Мы гордимся, что компания IDC высоко оценила наше стратегическое видение и включила Trueconf в список ведущих мировых ВКС-производителей, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Сейчас обстановка в мире способствует тому, что новым стандартом для корпоративного взаимодействия становится работа в удаленном формате. Мы стараемся обеспечить всех своих заказчиков качественным решением для корпоративных коммуникаций с высоким уровнем безопасности как в офисах, так и в дистанционном режиме».

Trueconf — ведущий российский ВКС-разработчик, решения которого позволяют заказчикам в кратчайшие сроки развернуть защищенную систему видеоконференцсвязи с корпоративным мессенджером и необходимыми инструментами для совместной работы. Кроме того, решения Trueconf легко интегрируются с ИТ-инфраструктурой и находят применение в вертикальных рынках для автоматизации контакт-центров, видеобанкинга, телемедицины и других отраслей.

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