Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Сименс» анонсировала новую концепцию Industrial Edge

ПО Софт Бизнес Техника

«Сименс» начинает поставки решений, созданных на основе платформы Industrial Edge, которая позволяет использовать все данные, образующиеся на уровне АСУ ТП, и анализировать их гибко и безопасно. Элементы платформы Industrial Edge воплощены в ряде аппаратных устройств для граничных вычислений, серверном программном обеспечении, а также в прикладных программах, созданных как силами «Сименс», так и ее партнерами.

«Сименс» впервые представила платформу Industrial Edge в ноябре 2018 г. на выставке SPS в Нюрнберге. За прошедшие два года она была воплощена в готовые продукты, прошла тестирование на ряде европейских предприятий и теперь выпускается в открытое обращение. Концепция этой платформы подразумевает прежде всего перенос точки обработки информации максимально близко к источнику данных, что, с одной стороны, снижает нагрузку на сеть, с другой – дает преимущество за счет обработки действительно высокочастотных данных. Это позволит решать практически любые задачи, не связанные напрямую с управлением оборудованием в реальном времени: в области предиктивной аналитики, работы с генеалогией выпускаемой продукции, анализа эффективности загрузки оборудования (OEE) и др.

Кроме того, в число преимуществ системы входит централизация управления всем парком граничных устройств. Это означает, что для установки нового приложения или обновления прошивки не нужно подключаться к самому устройству – достаточно соединения с сервером. Система также способна работать без постоянного подключения к интернету, и, следовательно, подходит для работы с конфиденциальными данными. Наконец, открытость позволяет разрабатывать приложения на практически любых основных доступных языках программирования с использованием различных протоколов связи независимо от целевой аппаратной платформы.

Благодаря этим преимуществам Industrial Edge в сочетании другими продуктами семейства Simatic открывает клиентам и партнерам компании новые возможности для цифровизации и оптимизации производства. Контроллеры Simatic в сочетании с аналитикой Industrial Edge обеспечат надежное управление технологическим процессом и, как следствие, повышение производительности и стабильную прибыль. Кроме того, они создают надежный фундамент для дальнейшей автоматизации производства.



Другие материалы рубрики

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес

В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов

США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные

Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру

Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Техноблог

Как сделать резервную копию ПК на Windows

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра