Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса

Бизнес Кадры

Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса. Способствовать развитию компании и предоставлять новые возможности клиентам в России/СНГ и странах Балтии будет Роман Волков.

Во втором квартале 2020 г. компания Pure продемонстрировала 20% рост несмотря на чрезвычайно сложные экономические условия, об этом было объявлено в рамках финансовой отчетности компании. По данным IDC, во втором квартале 2020 г. объем корпоративных систем хранения данных Pure в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос на 8,4%, значительно опередив при этом общий рост рынка, который составил 0,6%. Спрос обусловлен требованиями заказчиков к простоте использования, гибкости и надежности ИТ-инфраструктуры, благодаря этому они могут с легкостью использовать технологии цифровизации и трансформировать свои бизнес-процессы.

Роман Волков, новый глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии, сказал: «Я рад присоединиться к компании Pure Storage, которая разрабатывает инновационные технологии, вдохновляющие наших пользователей следовать по их уникальному пути цифровой трансформации бизнеса. Мы всегда ищем новые способы оказания поддержки нашим клиентам, реагируя на их постоянно меняющиеся потребности, например, быстро и легко извлекать выгоду из неструктурированных данных. Технология Pure проста, мы предоставляем клиентам возможность выбора и помогаем им внедрять инновации. Я с удовольствием продолжу эту работу в нашей стране».

Джеймс Петтер (James Petter), вице-президент компании по международным отношениям, сказал: «По всему миру нам приходится работать в беспрецедентных условиях, и я очень горжусь нашими локальными командами, которые продолжают добиваться отличных результатов, предоставляя клиентам новые возможности. В России мы видим, что клиенты позитивно реагируют на нашу цель - предоставить им современный опыт хранения данных и помочь им в извлечении выгоды из неструктурированных данных».

Другие материалы рубрики

Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард

Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Техноблог

Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий?

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра