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ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020»

Бизнес Кадры

«РТ Лабс», один из ведущих поставщиков инновационных решений для бизнеса и государства, стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020». Награда присуждается ежегодно для распространения лучшего опыта в сфере управления компаниями и персоналом и поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.

Компания «РТ Лабс» впервые принимала участие в премии и заняла второе место в номинации «HR-команда года». Профессиональное сообщество высоко оценило компетенции HR-команды, амбициозность и инновационный подход в реализации проектов. Лауреатами также стали ОАО «РЖД» и Х5 Retail Group, разделившие третье место, и ПАО «Сбербанк», которое заняло первое место.

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ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020»

«Я благодарен HR-специалистам «РТ Лабс» за то, что они вкладывают много сил в наши уникальные проекты. Могу с уверенностью сказать, что мы продолжим активное развитие с целью усиления нашей команды профессионалов, ведь именно они являются залогом успеха ИТ решений компании», – отметил Степан Лысенко, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом.

Ранее достижения компании уже были отмечены профессиональным сообществом. «РТ Лабс» был признан победителем ежегодной премии «HR-бренд 2019» в специальной номинации «HR по другим правилам» с проектом «Нужен Пятый элемент», который включал комплексный подход к организации участия в профильных мероприятиях, а также QR-квест «Я – Пятый элемент». Главным критерием при отборе победителя были новаторский подход и использование HR-инструментов, не имеющих аналогов на рынке.

В «РТ Лабс» работает более 1300 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба. Штаб-квартира компании находится в Москве, а обособленные подразделения компании расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Иннополисе, Самаре, Нижнем Новгороде, Ижевске, Краснодаре.



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