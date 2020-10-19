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В «ЭР-Телеком холдинге» назначен вице-президент

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») объявил о назначении Екатерины Лапшиной на пост вице-президента по работе на массовом рынке.

На данной позиции она будет курировать все вопросы работы с клиентами B2C, в том числе – продукты, маркетинг, сервис и развитие клиентского опыта. Ключевая задача – выстроить единые процессы на всех этапах взаимодействия компании с клиентами, обеспечив пользователям качественно новый уровень клиентского сервиса.

В управление вице-президента переходят дирекция по продуктам B2C, включая команды разработки продуктов, дирекции по бренду и маркетингу, клиентскому опыту, направление тарифной политики B2C и B2B, направление бизнес-аналитики, служба управления коммуникациями с клиентами, а также направление по работе с большими данными (Big Data).

Также Екатерина Лапшина войдет в правление и сохранит пост члена совета директоров «ЭР-Телеком холдинга».



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