TMT Investments лидировал в раунде на 1,5 миллиона фунтов для HR-видеоплатформы Hinterview

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в британскую технологическую компанию Hinterview. Сумма раунда составила 1,5 млн фунтов стерлингов.

За время пандемии спрос на видеотехнологии вырос. Hinterview – видеоплатформа, оптимизированная для подбора персонала и проведения собеседований, специально созданная рекрутерами для рекрутеров. Платформа помогает кадровым агентствам и специалистов в поиске персонала по всему миру.

Hinterview имеет большой инструментарий по подбору персонала. С помощью платформы можно записать разговор, провести опросник и сравнить ответы разных кандидатов на заданные вопросы, использовать субтитры, записать видеопрезентацию о бренде и многое другое.

Hinterview основана в 2015 г. ветеранами HR-отрасли Энди Симпсоном и Ричардом Маклареном.

Энди Симпсон, соучредитель Hinterview, сказал: «Пандемия коронавируса вызвала сейсмический сдвиг в нашем секторе, навсегда изменив ландшафт сектора рекрутинга и поиска талантов. Наша видеоплатформа создана для повышения успеха и вовлеченности на каждом этапе процесса рекрутинга. Прошедший раунд позволит осуществить масштабный рост и усиление нашего продукта, продолжая оказывать поддержку нашим клиентам на том же высоком уровне».

«В последние годы программные решения, обеспечивающие удаленную работу, растут очень быстро. Hinterview разработала мощную платформу, которая востребована HR-специалистами для найма удаленных сотрудников. Новый раунд поможет компании усилить продукт и географическую экспансию», – сказал Артем Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.