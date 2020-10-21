Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G в России ежеквартально увеличиваются втрое

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос в России на смартфоны с поддержкой 5G за девять месяцев 2020 г. Продажи с января по сентябрь составили около 160 тыс. девайсов на общую сумму порядка 9,2 млрд руб. Спрос на сегмент ежеквартально в штуках растет втрое, в четвертом квартале динамика может увеличиться за счет выхода четырех моделей серии iPhone 12 и повышенного интереса к моделям с 5G других брендов.

Регулярное расширение ассортимента, появление более доступных моделей и возросший спрос на девайсы от 50 тыс. руб. способствуют интенсивному проникновению мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения. Всего в январе-сентябре 2020 г. россияне приобрели порядка 160 тыс. смартфонов с модулем 5G на сумму 9,2 млрд руб., что составляет 1% от штучных продаж всех устройств на рынке и 2,3% от денежного оборота. В третьем квартале штучные продажи в этом сегменте составили 70% от годового объема, что оказалось в 3,2 раза больше, чем во втором квартале. За период с апреля по июнь спрос оказался также почти в втрое выше, чем за январь-март. Средняя стоимость смартфона с поддержкой сетей пятого поколения – 57,5 тыс. руб.

Если учитывать только сегмент флагманских устройств, то на смартфоны 5G за девять месяцев 2020 г. пришлось порядка 10% в денежном и 5% в натуральном выражении.

Первые смартфоны с поддержкой сетей стандарта 5G появились на российском рынке в четвертом квартале 2019 г., массовые продажи начались в первом квартале 2020 г. На данный момент доступно более 30 моделей смартфонов в среднем и верхнем ценовых диапазонах от 10 ведущих брендов. Наиболее популярными производителям на российском рынке стали Honor, Samsung, Huawei, Xiaomi и Sony. В топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли три модели от Honor (30, 30 Pro+, 30S) и две от Samsung (Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 20).

«Флагманские смартфоны и девайсы в среднем ценовом диапазоне с набором перспективных технических возможностей выбирают на длительный срок для качественного ежедневного использования. В среднем он составляет 2-3 года. С учетом этого фактора, владельцы устройств с поддержкой 5G этого и прошлого годов, а также будущие обладатели новых смартфонов из серии iPhone 12 в перспективе смогут воспользоваться всеми преимуществами сетей нового поколения в России или других странах. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо доля устройств с поддержкой 5G выше, чем в среднем на рынке, и составляет 1,5% в штучных продажах и 4% в деньгах», — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Как официальный партнер Apple в России сети «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли 21 октября предзаказ на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro, начиная с 29 октября также можно будет оформить предзаказ на iPhone mini и iPhone 12 Pro Max. Все четыре модели имеют поддержку 5G. Стоимость iPhone 12 начинается с 79990 руб., iPhone 12 mini – с 69990 руб., iPhone 12 Pro – с 99990 руб., iPhone 12 Pro Max – 109990 руб. Группа «М.Видео-Эльдорадо» начнет продажи новых смартфонов в розничных магазинах и онлайн одновременно с официальным стартом в России – 23 октября начнутся продажи iPhone 12 и 12 Pro, 13 ноября - iPhone 12 mini и 12 Pro Max

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи всех смартфонов на российском рынке в период с января по сентябрь составляли 23 млн устройств и 390 млрд руб., что больше на 6,5% в штуках и 14% в деньгах, чем годом ранее. Группа «М.Видео-Эльдорадо» продемонстрировала прирост около 31% в штуках и 33% в деньгах.

Среди ценовых диапазонов в период с января по сентябрь наибольший прирост продемонстрировали смартфоны стоимостью от 10 до 30 тыс. руб. (+11% в штуках и деньгах) и более 50 тыс. руб. (+41% в штуках и +48% в деньгах).