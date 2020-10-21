Фонд «Сколково» и Schneider Group будут совместно развивать цифровую экономику

Фонд «Сколково» и Schneider Group подписали соглашение о партнерстве. Стороны намерены поддерживать развитие цифровой экономики, цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, а также цифровой трансформации услуг и сервисов.

В рамках совместных проектов «Сколково» и Schneider Group планируют разрабатывать и продвигать новые технологии в сферах HR-tech, FinTech и LegalTech для российских и международных компаний.

Schneider Group должна стать соединяющим звеном между разработкой новых технологий и бизнесом. Основная задача - сделать внедрение современных технологий в бизнес доступным и эффективным.

Первым совместным проектом в рамках сотрудничества станет проектирование целевой ИТ-архитектуры платформы для экосистемы Schneider Group, охватывающей весь спектр взаимодействия компаний, сотрудников и соискателей, учитывая текущие и будущие потребности бизнеса и человека.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Обеспечивая поддержку широкой сети международных корпоративных клиентов во многих странах Евросоюза и СНГ, в том числе в их российских представительствах, и обеспечивая их инновационными сервисами, Schneider Group является для нас серьезным партнером, близким по духу и стремлениям. Совместные проекты с новым партнером открывают для российских инновационных компаний широкий спектр возможностей выхода на международные рынки. Кроме того, наши стартапы смогут участвовать в наполнении платформы экосистемы Schneider Group высокотехнологичными и конкурентоспособными решениями для бизнеса клиентов Schneider Group».

Ульф Шнайдер, президент и основатель Schneider Group, сказал: «С 2003 г. мы в Schneider Group накопили большой опыт построения бизнес-процессов для представительств международных компаний в России, а также на территории стран СНГ. Фонд “Сколково”, в свою очередь, собрал лучшие технические умы России, которые из года в год запускают важнейшие ИТ-проекты для общества и бизнеса. Я уверен, что, объединив наши компетенции и ресурсы, мы сможем поднять уровень и качество цифровизации бизнеса в России и применить лучшие российские практики на территориях стран Евросоюза и СНГ».