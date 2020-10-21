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Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик принял участие в сессии «Digitalization. Вторая волна цифровизации» московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В ходе выступления Кулик рассказал об изменениях желаний и требований клиентов на фоне пандемии и росте спроса на имеющих несколько специальностей сотрудников, а также data scientist -специалистов, data-инженеров.

«Так получилось, что приход пандемии создал для нас новую нормальность. По сути то, что казалось, будет экспериментом, что будет какое-то время развиваться, стало мейнстримом. В этом году мы действительно начали заключать первые сделки по полностью цифровой ипотеке. Мы впервые стали заключать юридически значимые соглашения с юрлицами в полностью цифровом формате и так далее. Нельзя ничего отмотать назад, это новая нормальность, в ней будут расти новые требования. В эти требования, конечно, будет вкладываться то, что люди захотят максимальной персонализации в сервисах, при этом захотят нативно взаимодействовать с приложениями и сервисами с использованием речи и так далее», - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в ходе форума «Открытые инновации».

Кулик подчеркнул, что появление новых желаний и требований клиентов банков создает спрос на сотрудников, имеющих несколько специальностей, одна из которых - информационные технологии.

«Очевидно, нам будут нужны люди, которые имеют две специальности. То есть те, кто имеет айтишую часть. Теперь ИТ - это, будем так говорить, компетенция необходимая, некий базис, и вторая профессия или вторая специальность, которая важна. Это люди, которые будут достаточно быстро развиваться. Например, где банки и лингвисты, кто об этом говорил бы два-три года тому назад? Никто. Теперь команды, смешанные из лингвистов и программистов, фактически создают голосовых помощников и занимаются навыками. Вот собственно пример того, как возникают новые специальности. Они возникают достаточно на текущий момент взрывообразно. Но везде есть эта комбинация. Я бы сказал, что людей, которые имеют две большие, крупные специальности, их называют t-shaped люди. Мне кажется, что за этим людьми, в целом, будущее. Конечно же, также будет расти на мой взгляд спрос на ИТ-специалистов, на data scientist -специалистов, data-инженеров», - сказал Кулик.



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