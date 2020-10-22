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Х5: Интеграция цифровых технологий выводит нас на новый уровень эффективности

Бизнес Кадры Ритейл Розница

За последние два года компания внедрила более 30 цифровых продуктов: 90% решений по цене и ассортименту принадлежат алгоритму, а мнение покупателей встроено в развитие ключевых процессов компании. Об этом в рамках «Цифрового четверга» в Цифровой академии Х5 рассказал руководитель Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Масштабная цифровая трансформация стартовала в компании еще в 2018 году и стала главным приоритетом развития. На сегодняшний день передовые технологии интегрированы практически во все аспекты деятельности компании, а сотрудники получают новые компетенции в процессе обучения в Цифровой академии Х5.

Если раньше решения о цене и ассортименте товаров на полках принимались категорийными менеджерами в условиях ограниченного набора аналитических данных, то теперь они работают в единой системе, где алгоритм использует большие данные, анализирует покупательскую способность и мониторит конкурентов. В итоге в ассортименте приоритет получают только самые востребованные и коммерчески эффективные товары. А товары для промоакций, например, подбираются на основании исторических данных и рейтингов.

Подобные решения применяются компанией и в части логистики, и в части организации работы директоров магазинов. Но одним из важнейших шагов трансформации бизнеса, как отмечают в Х5, стало создание платформы обратной связи от покупателей торговой сети. По факту, мнение клиентов оказалось встроенным в процесс принятия решений по ключевым вопросам развития бизнеса.

«Для нас цифровизация – это не только автоматизация процессов, это, прежде всего, изменение культуры, модели управления бизнесом, новый подход к работе команд и каждого сотрудника в отдельности. В целом это путь к новому уровню эффективности и использованию самых передовых технологий и компетенций», – пояснил главный исполнительный директор Х5 Retail Игорь Шехтерман.

Для повышения эффективности ритейлер изменил принцип подхода к построению работы внутри компании, передав развитие отдельных цифровых продуктов их владельцам.

«Мы меняем сам принцип работы, перейдя от цифровых проектов к продуктам, у каждого из которых есть владелец в бизнесе и выделенная команда, которая работает вместе с ним. Наша компания объединяет людей с разными компетенциями и опытом, но у нас есть одна цель – прилагать максимум усилий, чтобы оставаться лидером на рынке еды. Интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности позволяет нам быстрее достигать тех целей, которые мы перед собой ставим», – продолжил Шехтерман.

Отдельным направлением работы стало развитие цифровых компетенций внутри компании. Новые продукты, решения и процессы актуализировали запрос на повышение уровня технологической грамотности персонала.

«Мы понимали, что нам потребуются новые компетенции. Поэтому в рамках Цифровой академии мы решаем сразу две проблемы. Во-первых, это развитие собственных кадров. На рынке количество сотрудников с такими компетенциями в любом случае ограничено. Тем более, сейчас есть огромный дефицит технологических кадров, при том, что многие компании находятся в процессе цифровизации. Во-вторых, есть огромное количество людей, которые должны научиться вместе работать и решать задачи. Ответом на этот вызов стало создание Цифровой академии», – рассказала директор по персоналу и организационному развитию X5 Retail Group Татьяна Красноперова.

По мнению ритейлера, Цифровая академия Х5 может стать одним из крупнейших в России образовательных проектов, нацеленным на развитие цифровых компетенций сотрудников, в первую очередь в условиях масштабной трансформации всех внутренних процессов.

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