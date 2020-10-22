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«ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности

Бизнес Кадры Техника

«ВТБ Лизинг» объявил о внедрении нового формата дополнительного обучения менеджеров направления автолизинга. С помощью технологий виртуальной реальности (VR), моделирующих типичные ситуации взаимодействия с клиентом, сотрудники будут оттачивать навыки продаж и смогут в моменте корректировать свою модель поведения, получая реакции на слова и действия.

Пилотный проект стартовал в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В течение трех месяцев 30 сотрудников будут осваивать навыки отработки возражений в виртуальной реальности. В проекте примут участие как опытные работники, так и недавно присоединившиеся к команде менеджеры по продажам.

«Еще вчера виртуальная реальность у большинства из нас ассоциировалась с компьютерными играми и сюжетами фантастических фильмов, а применение таких технологий в обучении сложно было даже представить. Сегодня Virtual Reality – это реальность в буквальном смысле. Технологии, активно использующиеся в зарубежной журналистике, дизайне, архитектуре, медицине и других сферах, теперь применяются в группе "ВТБ Лизинг". В нашей компании существуют разные форматы обучения: тренинги, мастер-классы, фасилитации, вебинары, электронные курсы, тренажеры, обучающие видеоролики. При этом мы постоянно совершенствуемся и внедряем новые технологии, следуя мировым тенденциям, повышая эффективность обучения и вовлеченность сотрудников в процесс за счет вау-эффекта. VR – это уникальный формат для многих компаний, а для нас особенно важно быть на передовой в вопросах обучения и развития сотрудников», – отметила директор по работе с персоналом ГК «ВТБ Лизинг» Диана Гринис.

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