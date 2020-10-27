7-й Бизнес-форум 1С:ERP

Фирма «1С» приглашает представителей предприятий и партнеров принять участие в 7-м Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 18 ноября в онлайн-формате.

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP», «1С:Корпорация» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно и других решений, включая рассмотрение наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

Бизнес-форум 1С:ERP проводится фирмой «1С» с 2014 года. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2019 году в форуме приняли участие более 3000 представителей руководящего состава из 1800 организаций со всей России, ближнего и дальнего зарубежья и более 1900 подключились к прямой интернет-трансляции. С материалами форума 2019 года и фоторепортажем можно ознакомиться на сайте.

Бизнес-форум 1С:ERP – это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» – «1С:ERP».

В программе запланированы: пленарное заседание, параллельные тематические секции, онлайн-вернисаж (выставка) программных продуктов.

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом» разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:





представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители руководящего состава, и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;

представители партнеров фирмы «1С»;

представители средств массовой информации.





Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С».

Подробная информация о Бизнес-форуме 1С:ERP, предварительная программа и регистрация – на сайте фирмы «1С».