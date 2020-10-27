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«МойОфис» и Huawei подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Бизнес Техника Российское ПО

Компания Huawei, мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств, и «МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляют о заключении соглашения о технологическом партнерстве. Сотрудничество МойОфис и Huawei позволит начать продвижение совместных решений для российского рынка.

«МойОфис» примет участие в создании экосистемы программно-аппаратных комплексов Ascend и Kunpeng, а также начнет адаптацию продуктов «МойОфис» для мобильных, серверных и настольных платформ компании Huawei на устройствах брендов Huawei и Honor.

Технологическое партнерство Huawei и «МойОфис» открывает новые возможности для развития бизнеса обеих компаний, а также увеличивает количество поддерживаемых программно-аппаратных платформ отечественным офисным ПО. Особенностью решений «МойОфис» является обеспечение полного контроля над пользовательскими данными и высокая степень защищенности от внешних угроз и несанкционированного доступа.

Обеспечение технологической совместимости с современными платформами Ascend и Kunpeng позволит покупателям продуктов «МойОфис» расширить вариативность конфигураций компьютерных мощностей и поспособствует развитию конкуренции среди поставщиков ИТ-решений во всем мире.

Компания Huawei проводит последовательную политику по диверсификации высокотехнологичных решений на глобальном рынке. Huawei предлагает технологическим партнерам доступ к широкому спектру классов оборудования собственного производства — от чипов и терминальных устройств до вычислительных мощностей и облачных технологий. Для Huawei развитие партнерской сети обеспечивает связь технологий и задач конкретных пользователей, а также способствует устранению зависимости от единого канала поставок во всем мире.

«Huawei планирует инвестировать 100 млн долларов в развитие экосистемы процессоров Ascend и Kunpeng в России в следующие пять лет. Подписание соглашения с российским лидером в разработке офисных продуктов “МойОфис” открывает новые возможности для реализации нашей стратегии в создании собственных экосистем, в которых офисное ПО играет важную роль. Редакторы документов и средства работы с электронной почтой требуются каждому пользователю – от школьников до сотрудников корпораций», – отметил Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.

«Соглашение о технологическом партнерстве с Huawei открывает новые возможности для присутствия “МойОфис” на наиболее перспективных рынках и способствует реализации стратегии компании. Партнерство с одним из мировых лидеров телекоммуникационной индустрии расширяет горизонт применения наших решений. Соглашение позволит предлагать продукты “МойОфис” пользователям, которые предпочитают создание своих информационных систем на базе программно-аппаратных платформ Huawei», – сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис».

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