Oracle проведет онлайн мастер-класс «Цифровая трансформация в ритейле»

Оценить глобальные тренды 2020 г. в ритейле и подготовиться к вызовам 2021 г. помогут эксперты «Oracle Retail Day Online» 18 ноября в 15-00 в прямом эфире.

По мнению аналитиков американской корпорации, активная цифровая трансформация необходима для успешной конкуренции в сфере ритейла. В рамках трансляции спикеры и участники смогу обсудить конкретные кейсы, на примере которых видна эффективность применения в бизнесе современных ИТ-решений.

На мероприятии выступят: директор по управлению ИТ системами компании «Лента» Андрей Тарасов, старший директор группы решений для индустрии потребительских рынков корпорации Oracle Майкл Форхез, а также директор по развитию бизнеса Oracle Дмитрий Юдин.

Oracle Retail Day Online

Эксперты Oracle представят технологические инновации и инструменты, которые позволяют оценить уже существующие в компаниях процессы и повысить рентабельность бизнеса.

Участие в «Oracle Retail Day Online» бесплатно. Регистрация на странице мероприятия