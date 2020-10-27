Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

SAP представила результаты третьего квартала и общие итоги 9 месяцев 2020 года

Бизнес Финансовые результаты

SAP SE представила результаты третьего квартала, завершившегося 30 сентября 2020 г. Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты – двузначный рост прибыли на акцию и движения денежных средств. SAP ускоряет переход к облакам, ожидается, что к 2025 г. выручка этого направления достигнет более 22 млрд евро.

Валовая облачная маржа выросла на 1.8 п.п. (по МСФО) и на 0,7 п.п. (не по МСФО)

Операционная маржа снизилась на 2.2 п.п (по МСФО) и выросла на 1.3 п.п. (не по МСФО)

Прибыль на акцию выросла на 26% (по МСФО) и на 31% (не по МСФО)

Операционный денежный поток вырос на 54%, свободный денежный увеличился на 79% с начала 2020 г.

Обновлены перспективы на 2020 г. и среднесрочные амбиции

Компания нацелена на: значительное увеличение доходов от облаков до более чем 22 миллиардов евро; к 2025 г. доля предсказуемой выручки - 85%, доля валовой облачной маржи - 80% (не по МСФО); двузначный рост операционной прибыли с 2023 по 2025 год (не по МСФО).

Другие материалы рубрики

Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов

Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов

У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар

Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Техноблог

Как и зачем реставрируют старые компьютеры

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online