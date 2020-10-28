Банк «Открытие» увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек

Доля внутренней разработки в банке «Открытие» по фронтальным ИТ-системам вырастет до конца 2021 г. до 70%, по остальным системам - до 60% в 2022-2023 гг. Об этом заявил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Банк «Открытие» планирует в 2021 г. активно развивать современные и удобные для клиента цифровые финансовые сервисы, которые позволят повысить доходность бизнеса. Банк готовится радикально изменить подход к ИТ-развитию с целью повышения его гибкости и производительности, для этого уже сейчас идут работы по созданию высокоскоростной динамической модели работы и масштабированию ее на все change-функции банка к 2023 г.

«Непрерывная поставка функционала цифровых банковских продуктов и сервисов в каналы их дистрибуции потребует преимущественно собственных ресурсов разработки, развития новых компетенций, перестройки бизнес-блоков в трайбы, изменения системы мотивации ИТ-персонала. Мы планируем привлечь в ближайшие два года около 1000 ИТ-специалистов в компанию и развивать собственные цифровые таланты. При этом доля внутренней разработки вырастет в два раза», - сообщил Сергей Русанов.

Для развития кросс-функциональных проектов банк уже приступил к поиску цифровых талантов: востребованы ИТ-специалисты (инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы и архитекторы), специалисты по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеры проектов и продуктов, а также бизнес-аналитики.

«Преимущество собственной разработки перед заказной, в первую очередь, в стоимости и гибкости. И, конечно же, у внутренних команд существенно выше вовлеченность в процесс создания внутреннего продукта. Тем не менее, от опыта партнеров-вендоров, годами выстраивавших процессы, проверивших множество разных методов разработки и обеспечивающих быструю и качественную поставку изменений в промышленное использование, банк полностью отказываться не намерен. Внедрение коробочных и специализированных решений - их останется около 30% в общем объеме - будут по-прежнему выполнять внешние команды», - отметил Сергей Русанов.

Рассказывая о трендах 2020 г, повлиявших на развитие банка, Сергей Русанов отметил, что пандемия заставила банки агрессивнее выйти в удалённые каналы и перестроить свои внутренние и внешние бизнес-процессы на бесконтактное взаимодействие. Основной шаг – отход от физической подписи на документах.

Также тренд на развитие технологий дистанционного обслуживания выявил острую потребность в снятии различного рода законодательных ограничений для их полноценного использования.

По мнению руководителя ИТ-блока банка «Открытие», продолжающаяся цифровая миграция и диджитализация клиентских и сервисных операций будет сопровождаться пересмотром роли офисных пространств и оборудования пользователей. Также очевиден тренд на усиление конкуренции и продолжающийся процесс консолидации рынка, создание многофункциональных платформ, маркетплейсов и экосистем.

Из технологий на переднем плане дальнейшая персонализация и продвинутая аналитика на базе внутрибанковских и внешних данных, применение искусственного интеллекта, развитие технологий, направленных на диджитал и кибербезопасность, роботизация для повышения операционной эффективности. Будут развиваться легкомасштабируемые гибридные облачные инфраструктуры, сервисы и технологии их предоставления.