Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»
11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Как добиться увеличения конверсии и снижения выручки под риском»
11 ноября 2020 г. в 10.00 AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» приглашают на вебинар для CIO, CDO, руководителей операционного бизнеса, посвященный интеллектуальному мониторингу бизнес-транзакций и ИТ-инфраструктуры.
Эксперты расскажут:
- Как связать пользовательские процессы на страницах сайта и мобильных приложений (фронт-энд) с отработкой серверных компонентов (бэк-энд) и увидеть сквозной процесс;
- Как оценить стоимость ошибок на сайте, снизить выручку под риском, улучшить конверсию;
- Как правильно задать целевые метрики производительности e-commerce – приложений как для ИТ, так и для бизнеса и достичь их;
- Как добиться выполнения SLA сторонними сервисами (платежи, склад, логистика и т.д.);
- Как с помощью единой платформы добиться увеличения ключевых бизнес-показателей;
- Снять все необходимые метрики и правильно их интерпретировать для ИТ и для бизнеса;
- Оптимизировать затраты на поддержку e-commerce приложений.
Спикеры:
- Николай Хотеев, технический руководитель проектов, МДТ «Цифра»;
- Юлия Лучкина, региональный менеджер по развитию экосистемы AppDynamics.
Дата и время: 11 ноября 2020 года, в 10:00 по московскому времени (длительность 1 час)
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.