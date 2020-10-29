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Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

Бизнес Интернет E-commerce

11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Как добиться увеличения конверсии и снижения выручки под риском»

11 ноября 2020 г. в 10.00 AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» приглашают на вебинар для CIO, CDO, руководителей операционного бизнеса, посвященный интеллектуальному мониторингу бизнес-транзакций и ИТ-инфраструктуры.

Эксперты расскажут:

  • Как связать пользовательские процессы на страницах сайта и мобильных приложений (фронт-энд) с отработкой серверных компонентов (бэк-энд) и увидеть сквозной процесс;
  • Как оценить стоимость ошибок на сайте, снизить выручку под риском, улучшить конверсию;
  • Как правильно задать целевые метрики производительности e-commerce – приложений как для ИТ, так и для бизнеса и достичь их;
  • Как добиться выполнения SLA сторонними сервисами (платежи, склад, логистика и т.д.);
  • Как с помощью единой платформы добиться увеличения ключевых бизнес-показателей;
  • Снять все необходимые метрики и правильно их интерпретировать для ИТ и для бизнеса;
  • Оптимизировать затраты на поддержку e-commerce приложений.

Спикеры:

  • Николай Хотеев, технический руководитель проектов, МДТ «Цифра»;
  • Юлия Лучкина, региональный менеджер по развитию экосистемы AppDynamics.

Дата и время: 11 ноября 2020 года, в 10:00 по московскому времени (длительность 1 час)

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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