«Яндекс» выделяет облачную платформу Yandex.Cloud в самостоятельный бизнес-юнит

Облачная платформа Yandex.Cloud стала самостоятельным бизнес-юнитом. Решение принято на основании высоких результатов и темпа развития платформы в 2019–2020 гг. Только с начала 2020 г. выручка Yandex.Cloud увеличилась в три раза.

Сегодня более 7000 клиентов используют Yandex.Cloud для развития бизнеса. Среди них представители малого и среднего бизнеса, частные и государственные компании из различных отраслей экономики. Более 42% выручки платформы генерируют крупные компании, при этом доля выручки от платформенных сервисов (PaaS) уже превысила 35%.

«Платформа Yandex.Cloud дает возможность компаниям использовать наш опыт создания сервисов и технологий для развития собственного бизнеса. С ее помощью можно кастомизировать доступные в облаке сервисы под конкретные задачи и создавать собственные продукты на базе наших технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания голоса. Мы видим ее востребованность: только с начала года количество клиентов Yandex.Cloud выросло на 70%, - сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

Yandex.Cloud запустилась в сентябре 2018 г., в основе платформы собственные разработки «Яндекса». Yandex.Cloud объединяет технологические сервисы для бизнеса и разработчиков, в том числе инфраструктурные сервисы, платформы данных и разработки, экосистему бессерверных технологий, сервисы машинного обучения и искусственного интеллекта, а также маркетплейс собственных и партнёрских решений. Собственные проекты на платформе Yandex.Cloud развивают «Почта России», Ozon, «М.Видео», «Альфа-банк» и другие компании.

Инфраструктура Yandex.Cloud размещается в трех дата-центрах «Яндекса» на территории России. В сентябре 2020 г. компания представила новое решение для создания гибридных облаков: программно-аппаратный комплекс на базе оборудования и технологий Yandex.Cloud. Комплекс можно установить в дата-центре заказчика и объединить с локальными корпоративными системами. Таким образом, доступ к технологиям Yandex.Cloud получают клиенты, для которых действуют технические или нормативные ограничения на использование публичных сервисов хранения и обработки данных.