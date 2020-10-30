«Яндекс.лавка» вышла на рынок молочных продуктов

Под собственной торговой маркой «Яндекс.лавки» теперь производят натуральные молочные продукты и сыры. Концепция «Из Лавки» - базовые продукты отборного качества. В новой линейке – молоко от коров, которые свободно гуляют по ферме, кефир всего из двух ингредиентов, глазированные сырки из настоящего творога и сметана, которая созревает прямо в стаканчике.

Молочные продукты – одна из самых популярных категорий в «Яндекс.лавке», они есть в 43% заказов сервиса. Благодаря СТМ до конца 2020 г. «Яндекс.лавка» увеличит долю уникального ассортимента до 25%. В категориях, в которых уже есть товары «Из Лавки», на них приходится до 80% продаж.

Перед запуском своих молочных продуктов команда «Яндекс.лавка» тщательно изучила вкусы людей, провела сотни дегустаций и выяснила, что именно делает привычные продукты вкусными. Оказалось, что при выборе молочных продуктов покупатели обращают внимание на состав - он должен быть натуральным. Именно натуральность стала основным критерием при выборе партнеров по производству. Например, поставщиком молока и кефира стал крупнейший производитель фермерского молока в России.

Для создания продуктов «Из Лавки» отбирают только молоко высшего сорта от племенных коров на свободном выпасе. Отдельное внимание уделяется условиям содержания животных на фермах. Молоко от «Лавки» проходит бережную тепловую обработку, чтобы сохранить натуральный вкус продукта и все полезные микроэлементы. В производстве кисломолочных продуктов используются только натуральные закваски и живые молочнокислые бактерии. Сметана, к примеру, производится термостатным способом, то есть смешивается прямо в стакане. Это очень похоже на классический процесс производства сметаны в деревне.

Заказать уже можно молоко, кефир и сметану различной жирности и два вида сыров - бри и камамбер. Помимо этого, в ассортименте есть сладкие творожные сырки трех видов, приготовленные из настоящего творога: классический ванильный, с варенкой и легкий обезжиренный. Вслед за ними в «Яндекс.лавке» появятся твердые сыры, сливочное масло, сливки и ультрапастеризованное молоко.

Упаковку молочной продукции «Из Лавки» так же, как и других продуктов под маркой сервиса, можно безопасно утилизировать и отправить на переработку. QR-код с инструкцией, как это лучше сделать, есть на каждой пачке и бутылке. Сроки хранения тоже выбирали осознанно. Молоко «Из Лавки» хранится 18 дней, несмотря на отсутствие добавок. При более коротких сроках хранения каждый пятый литр молока оказывался бы в мусорной корзине.

Заказать молочные продукты «Из Лавки» можно из всех точек сервиса в Москве и Санкт-Петербурге и скоро - в Нижнем Новгороде. Найти их можно в разделе «Молочное и яйца» или в разделе «Продукты и еда от Яндекс.лавки».