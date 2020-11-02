ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО

Холдинг SoftLine объявил о приобретении у группы компаний «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки программного обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана».

Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая предусматривает опережающий рост наиболее перспективных направлений бизнеса в том числе за счет слияний и поглощений. К команде Softline присоединится около 200 сотрудников в трех центрах разработки на территории России (в Москве, Воронеже и Уфе) с экспертизой в ряде ключевых вертикалей, таких как финансы, автомобильный бизнес, логистика и др. Для Softline покупка нового актива знаменует собой создание на базе холдинга крупного международного игрока с лидирующими компетенциями в сфере заказной разработки. Эти компетенции помогут более чем 60 тысячам заказчиков в 50 стран присутствия достойно ответить на вызовы цифровой трансформации.

«Потребность крупных заказчиков в создании кастомизированных софтверных решений и стремление быстро внедрять в рамках этих решений собственные инновации привели к кратному росту сегмента заказной разработки по всему миру. Это долговременный тренд, к следованию которому ГК Softline полностью готова. После сделки количество сотрудников ГК Softline, занятых в заказной разработке, составит 500 человек. В перспективе одного-двух лет оно может увеличиться вдвое. Это поможет масштабированию нашего бизнеса по заказной разработке и экспорту российских компетенций и технологий по всему миру», – сказал глобальный генеральный директор ГК Softline Сергей Черноволенко.

Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Стратегия развития группы связана разработкой продуктов, технологий и сервисов для цифровой трансформации предприятий и организаций. Группа занимает ведущие позиции на рынках прикладных решений для различных направлений трансформации бизнеса: автоматизации и роботизации цифровых бизнес-процессов, электронного документооборота и управления знаниями, Интернета вещей и «Умного города». Продажа бизнеса в области аутсорсинга разработки ПО позволит группе обеспечить дальнейшую фокусировку на прикладных технологиях и решениях, привлечь дополнительные средства для инвестиций в R&D и устойчивого финансирования операционной деятельности».

«Мы рады пригласить в семью Softline один из самых сильных коллективов с доказанной экспертизой в ряде перспективных вертикалей и значительным опытом в различных технологических стеках (включая Microsoft). В нашем бизнесе компетенции людей - основная ценность. Всё это позволяет надеяться на синергию объединенной команды и решать с ее помощью широкий спектр задач наших заказчиков», – сказал Иван Киреев, вице-президент ГК Softline по разработке.