Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг SoftLine объявил о приобретении у группы компаний «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки программного обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана».

Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая предусматривает опережающий рост наиболее перспективных направлений бизнеса в том числе за счет слияний и поглощений. К команде Softline присоединится около 200 сотрудников в трех центрах разработки на территории России (в Москве, Воронеже и Уфе) с экспертизой в ряде ключевых вертикалей, таких как финансы, автомобильный бизнес, логистика и др. Для Softline покупка нового актива знаменует собой создание на базе холдинга крупного международного игрока с лидирующими компетенциями в сфере заказной разработки. Эти компетенции помогут более чем 60 тысячам заказчиков в 50 стран присутствия достойно ответить на вызовы цифровой трансформации.

«Потребность крупных заказчиков в создании кастомизированных софтверных решений и стремление быстро внедрять в рамках этих решений собственные инновации привели к кратному росту сегмента заказной разработки по всему миру. Это долговременный тренд, к следованию которому ГК Softline полностью готова. После сделки количество сотрудников ГК Softline, занятых в заказной разработке, составит 500 человек. В перспективе одного-двух лет оно может увеличиться вдвое. Это поможет масштабированию нашего бизнеса по заказной разработке и экспорту российских компетенций и технологий по всему миру», – сказал глобальный генеральный директор ГК Softline Сергей Черноволенко.

Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Стратегия развития группы связана разработкой продуктов, технологий и сервисов для цифровой трансформации предприятий и организаций. Группа занимает ведущие позиции на рынках прикладных решений для различных направлений трансформации бизнеса: автоматизации и роботизации цифровых бизнес-процессов, электронного документооборота и управления знаниями, Интернета вещей и «Умного города». Продажа бизнеса в области аутсорсинга разработки ПО позволит группе обеспечить дальнейшую фокусировку на прикладных технологиях и решениях, привлечь дополнительные средства для инвестиций в R&D и устойчивого финансирования операционной деятельности».

«Мы рады пригласить в семью Softline один из самых сильных коллективов с доказанной экспертизой в ряде перспективных вертикалей и значительным опытом в различных технологических стеках (включая Microsoft). В нашем бизнесе компетенции людей - основная ценность. Всё это позволяет надеяться на синергию объединенной команды и решать с ее помощью широкий спектр задач наших заказчиков», – сказал Иван Киреев, вице-президент ГК Softline по разработке.

Другие материалы рубрики

«Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online