«Неофлекс» будет развивать кадровый ИТ-резерв совместно с ВГТУ

«Неофлекс» сообщила об открытии учебного центра на базе Воронежского государственного технического университета. Совместная инициатива компании и руководства ВГТУ призвана обеспечить качественную подготовку будущих ИТ-специалистов и помочь студентам реализовать свой потенциал.

Учебный центр открыт на базе кафедры «Систем автоматизированного проектирования и информационных систем» (САПРИС) факультета «Информационных технологий и компьютерной безопасности» ВГТУ. В ходе обучения студенты познакомятся со стеком технологий Big Data и Fast Data, а также методологией разработки DevOps. В образовательную программу учебного центра войдут курсы по разработке, тестированию и обеспечению качества информационных систем, бизнес-анализу и администрированию ИТ-решений. По итогам обучения лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в компании «Неофлекс» с последующим трудоустройством.

«Совместный учебный центр открывает широкие возможности как для университета, так и для студентов. Обучение будет проходить при непосредственном участии специалистов компании «Неофлекс», также планируется их присутствие и работа со студентами на занятиях. Преподавателям вуза это позволит повышать свой квалификационный уровень, быть в курсе всех современных технологий и обновлять основную программу университета. Студенты же смогут получить доступ к практическому опыту экспертов «Неофлекс» и возможность работать по специальности в крупной компании. Таким образом, партнерство ВГТУ и «Неофлекс» в сфере ИТ-образования позволит студентам максимально реализовать свои возможности», - сказал Александр Колосов, проректор по учебной работе ВГТУ.

«Мы понимаем важность инвестиций в молодых ИТ-специалистов. Поэтому плодотворное взаимодействие с такими учебными заведениями, как Воронежский государственный технический университет, поможет «Неофлекс» обеспечить приток молодых и талантливых выпускников в нашу компанию. Приобретя в «Неофлекс» опыт, знания и дополнительную квалификацию, они будут отвечать самым высоким требованиям наших заказчиков. Учебный центр максимально ориентирован на индивидуальный подход к обучению каждого студента и на помощь выпускникам в построении успешной карьеры», - отметил Александр Нагайцев, директор филиала компании «Неофлекс» в г. Воронеж.