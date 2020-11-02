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«Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории РФ с целью импортозамещения данной продукции.

В результате создания консорциума будет получен синергетический эффект за счет объединения компетенций, охватывающих все этапы внедрения продуктов самообслуживания: от проектирования и дизайна оборудования (почтоматов), тестирования бизнес-моделей, разработки электронных компонентов, производства, логистики и технической поддержки.

Компания «Систематика» имеет многолетний опыт и широкие компетенции в реализации крупномасштабных инфраструктурных ИТ-проектов и информатизации органов государственной власти, Компания «ОМНИК» обладает опытом разработки и внедрения инновационных продуктов в сфере самообслуживания на рынках России и стран СНГ, Европы и Америки. «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков.

Сотрудничество компаний нацелено на импортозамещение. На сегодняшний день компания «OМНИК» создала почтомат, который на 65% состоит из комплектующих российских производителей, сборка которого осуществляется на российской производственной базе. В рамках совместной работы консорциум компаний планирует увеличить этот показатель до 78%. Оригинальные электронные компоненты «ОМНИК» будут переданы на производственные мощности «Аквариус», на базе которого будет организовано массовое производство.

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