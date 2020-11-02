Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня

Бизнес Интеграция

Приглашаем вас принять участие в ключевом событии в сфере промышленной автоматизации от Wonderware / AVEVA в 2020 г. - Wonderware Online форум 2020, который пройдет в онлайн-формате 18 и 19 ноября 2020 г.

Этот год не только бросил нам новые вызовы, но и открыл новые возможности. Например, новые форматы общения! Для безопасности участников наш ежегодный Форум Wonderware 2020 будет проходить в онлайн формате: 2 дня, 18 и 19 ноября 2020 г. с 10 до 16 часов по московскому времени, мы будем в прямом эфире с вами из студии!


  • 18 и 19 ноября 2020 г., 10:00 – 16:00 МСК
  • Прямой эфир из студии
  • Более 1000 участников


Регистрация на Форум открыта на сайте www.klinkmann.ru

Что вас ждет на Wonderware Online форум 2020:


  • Глобальные тренды рынка промышленной автоматизации.
  • Предиктивная аналитика / Умное производство / Big Data / IIoT / Machine Learning / Clouds.
  • Цифровые практики от ведущих компаний страны.
  • Подход AVEVA - Edge to Enterprise.
  • Облачные технологии: тренды и реальность.
  • Виртуальная выставка с решениями Wonderware / AVEVA и партнеров для создания Умного производства.
  • Панельные дискуссии с экспертами крупнейших компаний страны.


А также:

Множество форм интерактивного общения: чаты, вопросы-ответы, виртуальная выставка, вебинарные комнаты, опросы, квизы, розыгрыши ценных призов, награждения и сюрпризы!

Вам обязательно нужно участвовать, если


  • Вы руководитель или специалист предприятия, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации / ИТ.
  • Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства, и вы ищете надежные пути их решения.
  • В вашей зоне ответственности находятся вопросы повышения эффективности использования производственных активов.
  • Вы уже используете решения Wonderware / AVEVA и хотите узнать больше.


Регистрация и подробная программа Форума на сайте www.klinkmann.ru

Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail events@klinkmann.ru

Wonderware / AVEVA - мировой лидер рынка программных решений для управления технологическими процессами и производственными операциями в режиме реального времени, управления эффективностью активов и мобильным персоналом.

Организатор Форума – компания Клинкманн – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор решений AVEVA в Российской Федерации, странах СНГ, Балтии и Финляндии.

Участие бесплатное. Мероприятие носит закрытый характер, только для представителей компаний и организаций. Требуется регистрация. Все заявки на участие проходят обязательную верификацию организатором.



Другие материалы рубрики

«Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online