Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня

Приглашаем вас принять участие в ключевом событии в сфере промышленной автоматизации от Wonderware / AVEVA в 2020 г. - Wonderware Online форум 2020, который пройдет в онлайн-формате 18 и 19 ноября 2020 г.

Этот год не только бросил нам новые вызовы, но и открыл новые возможности. Например, новые форматы общения! Для безопасности участников наш ежегодный Форум Wonderware 2020 будет проходить в онлайн формате: 2 дня, 18 и 19 ноября 2020 г. с 10 до 16 часов по московскому времени, мы будем в прямом эфире с вами из студии!





18 и 19 ноября 2020 г., 10:00 – 16:00 МСК

Прямой эфир из студии

Более 1000 участников





Регистрация на Форум открыта на сайте www.klinkmann.ru

Что вас ждет на Wonderware Online форум 2020:





Глобальные тренды рынка промышленной автоматизации.

Предиктивная аналитика / Умное производство / Big Data / IIoT / Machine Learning / Clouds.

Цифровые практики от ведущих компаний страны.

Подход AVEVA - Edge to Enterprise.

Облачные технологии: тренды и реальность.

Виртуальная выставка с решениями Wonderware / AVEVA и партнеров для создания Умного производства.

Панельные дискуссии с экспертами крупнейших компаний страны.





А также:

Множество форм интерактивного общения: чаты, вопросы-ответы, виртуальная выставка, вебинарные комнаты, опросы, квизы, розыгрыши ценных призов, награждения и сюрпризы!

Вам обязательно нужно участвовать, если





Вы руководитель или специалист предприятия, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации / ИТ.

Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства, и вы ищете надежные пути их решения.

В вашей зоне ответственности находятся вопросы повышения эффективности использования производственных активов.

Вы уже используете решения Wonderware / AVEVA и хотите узнать больше.





Регистрация и подробная программа Форума на сайте www.klinkmann.ru

Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail events@klinkmann.ru

Wonderware / AVEVA - мировой лидер рынка программных решений для управления технологическими процессами и производственными операциями в режиме реального времени, управления эффективностью активов и мобильным персоналом.

Организатор Форума – компания Клинкманн – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор решений AVEVA в Российской Федерации, странах СНГ, Балтии и Финляндии.

Участие бесплатное. Мероприятие носит закрытый характер, только для представителей компаний и организаций. Требуется регистрация. Все заявки на участие проходят обязательную верификацию организатором.