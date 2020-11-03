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Директором по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф» стал Павел Калайдин

Бизнес Кадры ИТ в банках

«Тинькофф» объявляет о назначении Павла Калайдина на должность Директора по технологиям искусственного интеллекта группы. Он приступил к работе в группе «Тинькофф» со 2 ноября 2020 г.

«Мы видим, что мир не просто движется вперед, а несется на большой скорости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) меняют нашу реальность на глазах, и мы в Тинькофф активные участники этого процесса. Поэтому приняли стратегическое решение выделить разработку и формирование технологий ИИ в отдельную структуру, что позволит нам быстрее реализовать концепцию AI Banking», – сказал Оливер Хьюз, Председатель Правления «Тинькофф».

Павел имеет успешный опыт работы с ИИ «Вконтакте». Он возьмет на себя формирование стратегии развития и внедрения технологий ИИ и продуктов на базе ИИ, создание необходимой инфраструктуры, исследовательских и инженерных экспертных центров, занимающихся технологиями ИИ и машинного обучения (ML).

Павел Калайдин в 2007 г. с отличием закончил Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет. С 2015 г. работал «Вконтакте»: отвечал, в том числе, за ранние версии алгоритмической ленты новостей и внедрение моделей машинного обучения в модерацию контента.

В 2018 г. Павел создал и возглавил команду прикладных исследований «Вконтакте», в которой занимался развитием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта от распознавания речи (в 2020 г. «Вконтакте» запустила распознавание голосовых сообщений) до инструментов, помогающих поддержке отвечать на вопросы пользователей.

До прихода в «Тинькофф» занимал должность директора по исследованиям в области искусственного интеллекта «Вконтакте» и являлся заведующим лаборатории искусственного интеллекта «Вконтакте» в МФТИ.

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