В МТС назначен директор по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленобласти

МТС сообщила о назначении директором по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артура Сизова.

Артур Сизов будет осуществлять общее руководство подразделением по работе с бизнес-рынком филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут продвижение цифровых продуктов и услуг МТС для корпоративных клиентов в различных отраслях, том числе промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и госсекторе, а также реализация для бизнес-клиентов инфраструктурных проектов, связанных с развитием сетей и внедрением новых технологий.

«Бизнес региона – ключевой потребитель инноваций в экосистеме МТС. В Петербурге мы видим постоянно растущий интерес компаний и органов власти к сервисам на базе облачных вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта, анализа больших данных. Именно поэтому мы привлекаем для работы с клиентами из различных отраслей петербургской экономики наиболее успешных сотрудников со всей страны. Артур смог добиться впечатляющих результатов в работе с корпоративным сегментом в регионах страны. И я уверен, что его понимание потребностей клиентов из различных отраслей, опыт в разработке и запуске комплексных продуктов для бизнеса позволят дополнительно ускорить темпы роста МТС на корпоративном рынке нашего региона», — сказал назначение директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

С 2018 года Артур Сизов возглавлял филиал МТС в Чувашии. Ранее он занимал должность директора по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области.

Артур окончил «Нижегородский государственный технический университет» по специальности «Менеджмент» в 2005 году. Прошел программу повышения квалификации в Экспертно-консультационном центре РАНХиГС при Президенте РФ, в 2018 году получил международный статус Coach ICF ACSTH, завершив обучение в международном тренинговом университете International University Global Coaching. В 2019 году прошел обучение в Московской Школе Управления СКОЛКОВО по программе Corporate MBA.