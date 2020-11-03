Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В МТС назначен директор по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о назначении директором по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артура Сизова.

Артур Сизов будет осуществлять общее руководство подразделением по работе с бизнес-рынком филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут продвижение цифровых продуктов и услуг МТС для корпоративных клиентов в различных отраслях, том числе промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и госсекторе, а также реализация для бизнес-клиентов инфраструктурных проектов, связанных с развитием сетей и внедрением новых технологий.

«Бизнес региона – ключевой потребитель инноваций в экосистеме МТС. В Петербурге мы видим постоянно растущий интерес компаний и органов власти к сервисам на базе облачных вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта, анализа больших данных. Именно поэтому мы привлекаем для работы с клиентами из различных отраслей петербургской экономики наиболее успешных сотрудников со всей страны. Артур смог добиться впечатляющих результатов в работе с корпоративным сегментом в регионах страны. И я уверен, что его понимание потребностей клиентов из различных отраслей, опыт в разработке и запуске комплексных продуктов для бизнеса позволят дополнительно ускорить темпы роста МТС на корпоративном рынке нашего региона», — сказал назначение директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

С 2018 года Артур Сизов возглавлял филиал МТС в Чувашии. Ранее он занимал должность директора по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области.

Артур окончил «Нижегородский государственный технический университет» по специальности «Менеджмент» в 2005 году. Прошел программу повышения квалификации в Экспертно-консультационном центре РАНХиГС при Президенте РФ, в 2018 году получил международный статус Coach ICF ACSTH, завершив обучение в международном тренинговом университете International University Global Coaching. В 2019 году прошел обучение в Московской Школе Управления СКОЛКОВО по программе Corporate MBA.

Другие материалы рубрики

МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ

На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Есть ли смысл в стирании CVV и CVC-кодов с банковских карт?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online