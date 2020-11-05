Председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление «Руссофт»

Лев Матвеев, председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление ассоциации ИТ-разработчиков «Руссофт». Такое решение было принято в ходе голосования на Первом Всероссийском ИТ-форуме в Ялте 2 ноября.

Участие Льва Матвеева в правлении усилит представительство продуктовых компаний. Как кандидат он представил три приоритетных направления своей работы в «Руссофт».

Первый приоритет – это развитие программ по стимулированию экспорта: уход от бизнес-туризма к созданию поддерживающей инфраструктуры за рубежом, упрощение механизмов найма иностранных специалистов и т.п. Второй приоритет – увеличение мер поддержки для отечественного ИТ-бизнеса. В частности, Лев Матвеев намерен добиватьсяотмены НДС для поставщиков отечественного программного обеспечения по более широкому перечню закупок. Еще одним приоритетом своей работы основатель «Сёрчинформ» видит проработку мер по стимулированию спроса на ИТ-продукты со стороны малого и среднего бизнеса. Пока этим предприятиям оказывается недоступна большая цифровизация, и государство, включаясь в этот процесс, создаст поддержку как МСП, так и ИТ-отрасли.

Кроме того, Лев Матвеев, как основатель Комитета по информационной безопасности «Руссофт» будет представлять в правлении интересы сегмента, который в последние годы приобретает все более серьезное значение на уровне государства, общества и бизнеса. В частности, он прорабатывает законодательные инициативы по усилению защиты данных в стране, а также по созданию единого ведомства, которое отвечало бы за информационную безопасность.

Лев Матвеев, председатель совета директоров «Сёрчинформ», сказал: ««Руссофт» – одно из самых влиятельных объединений, которое успешно защищает интересы отрасли. Эффект от работы членов ассоциации мы вендоры хорошо видим. Я рад, что моя программа нашла отклик у членов «Руссофт» и как член правления я смогу быстрее довести инициативы до результатов. Эти предложения основаны на опыте работы «Сёрчинформ» в России и за рубежом, и уверен, что реализация станет полезной для всей нашей отрасли. Ассоциация объединяет сильные компании, которые могут существенно увеличить вклад в экономику России и даже стать ее локомотивом».