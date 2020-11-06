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CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020

Бизнес ИТ в банках

10 ноября 2020 г. состоится тринадцатый CNews FORUM 2020. Впервые это крупнейшее мероприятие российского рынка, собирающее ИТ-руководителей компаний различных отраслей экономики, пройдёт в онлайн-формате. Эксперты бизнес-интегратора CTI примут активное участие в работе форума и представят доклад о новых решениях на базе технологии голосовой биометрии, используемых при обслуживании клиентов, а также для увеличения эффективности дистанционной работы персонала. Доклад будет сделан на секции «ИТ в банках» в 16:20.

CNews FORUM будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. В прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России. После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Информационная безопасность», «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «ИТ в торговле» и «ИТ в промышленности».

В рамках программы секции «ИТ в банках» на CNews Forum 2020 бизнес-интегратор CTI расскажет о технологии голосовой биометрии, которая является перспективным направлением для улучшения клиентского сервиса. Стремительное развитие дистанционных каналов обслуживания влечет рост числа вариантов использования голосовой биометрии, теперь речь идет не только о сокращении времени обслуживания за счет быстрой аутентификации личности клиента. Леонид Перминов, руководитель направления контактных центров компании CTI, расскажет о том, как изменился подход к этой технологии в 2020 г. и разберет наиболее популярные кейсы как в части повышения лояльности клиентов, так и в информационной безопасности, и в вопросах контроля персонала организации.

«Банки находятся в числе организаций, для которых задача поддержания клиентского опыта на высоком уровне перешла в 2020 г. в разряд стратегических. Голосовая биометрия, наряду с диалоговыми роботами, речевой аналитикой, омниканальностью входит в число технологических трендов, позволяющих повысить уровень клиентского сервиса. За последние несколько лет мы стали свидетелями успешного внедрения и монетизации биометрических технологий у лидеров банковского рынка. Эти успешные проекты подтверждают, что технология биометрии внедряема, инвестиции в нее оправданы. Растет и количество вариантов её использования - теперь это не только способ установления личности при удаленном обслуживании, но и расширение списка предоставляемых в дистанционных каналах услуг, кросс-продажи, вовлечение в процесс клиентов, физически находящихся далеко от офисов, выявление злоумышленников, которые пытаются выдать себя за других людей и прочее», – отметил Леонид Перминов.

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