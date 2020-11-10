SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года

Компания SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», получила премию CNews в номинации «Лучший платформенный сервис года» за облачную платформу SberCloud.Advanced c наибольшим выбором интегрированных IaaS- и PaaS-сервисов.

Облачная платформа SberCloud.Advanced, объединяющая более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, позволяет быстро создавать и эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем и в разы сокращает время вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Генеральный директор SberCloud Евгений Колбин сказал: «Для нас большая честь получить премию в категории «Лучший платформенный сервис года». Сервисы нашей облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют использовать облачные решения в любых сферах бизнеса, науки и образования. Наша новая линейка облачных продуктов включает в себя сервисы как для крупных корпораций, так и для среднего и малого бизнеса, и стартапов. Вы можете использовать сервисы SberCloud.Advanced в любом сочетании. Развернуть в облаке ИТ-инфраструктуру предприятия, работать с большими данными, создать систему аналитики на основе искусственного интеллекта и многое другое. Я уверен, что облачная платформа SberCloud.Advanced может предложить российскому бизнесу все преимущества современного облака».

Церемония награждения CNews AWARDS состоялась во вторник, 10 ноября 2020 г., в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра». В ходе мероприятия награды были вручены компаниям, предложившим в этом году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Лауреат в каждой номинации был определен во время церемонии награждения путем прямого электронного голосования участников CNews Forum — более 1,6 тыс. представителей российского рынка ИТ, а также экспертов, обозревателей, журналистов.