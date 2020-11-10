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«Сколково» и «Сервье» поддержат российских разработчиков в области онкологии и аутоиммунных заболеваний

Бизнес

Кластер биомедицинских технологий фонда «Сколково» и фармацевтическая компания «Сервье» объявили о старте проекта по поиску и поддержке стартапов в области онкологии и аутоиммунных заболеваний. Заявки принимаются до 1 декабря 2020 г.

Проект станет первым шагом реализации меморандума о сотрудничестве, который подписали председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и управляющий директор по России и странам ЕАЭС компании «Сервье» Жером Гаве.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Мы рады объявить о начале скаутинговой миссии совместно с компанией “Сервье”. В портфеле биомедицинского кластера фонда “Сколково” более 600 биотехнологических стартапов. Кроме того, кластер сотрудничает с большинством научно-исследовательских институтов по всей России. Подобные скаутинговые миссии дают уникальную возможность нашим индустриальным партнерам быстро получить доступ к разработкам ранних стадий. Мы продолжаем поддерживать развитие бизнеса наших партнеров в рамках новой пандемической реальности. Однако самое важное – это возможность использования инноваций на благо здоровья пациентов, возможность дать практикующим врачам новые инструменты в борьбе с тяжелыми хроническими заболеваниями. Совместные усилия по внедрению инновационных технологий способны внести существенный вклад в победу над этими заболеваниями».

Жером Гаве, управляющий директор по России и странам ЕАЭС компании «Сервье», сказал: «Уверен, что проект внесет значимый вклад в борьбу с онкологическими и иммуновоспалительными заболеваниями, даст дополнительную возможность локальным проектам выйти на международный рынок и тем самым повысит доступность инновационных терапевтических решений для пациентов по всему миру».

К участию в проекте приглашаются биотехнологические стартапы и научно-исследовательские команды, имеющие в разработке молекулу (потенциальный лекарственный препарат) для лечения онкологических или/и иммуновоспалительных (аутоимунных) заболеваний.

Стартапы должны быть открыты к партнерскому взаимодействию. Потребуется предоставить описание терапевтических возможностей (включая описание целевой мишени); патогенетических путей, вовлеченных в процесс действия разрабатываемого соединения; механизма действия (данные исследований in vitro и/или in vivo) и ожидаемого терапевтического эффекта. Также необходима информация о стадии разработки и стратегии защиты интеллектуальной собственности (IP).

Успешные заявки будут отобраны для дальнейшей оценки подразделением исследований и разработок в штаб-квартире компании «Сервье» с возможностью заключения партнерского соглашения (после прохождения процедуры “due diligence”).

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