MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?»

Компания MERLION при поддержке и участии ведущих мировых ИТ-производителей организует международную онлайн-конференцию MERLION Digital Day 2020.

MERLION Digital Day – это площадка для открытого общения лидеров ИТ-индустрии, производителей, системных интеграторов и заказчиков ИТ-решений – единомышленников MERLION, которые хотят и готовы принимать вызовы времени и двигаться вперед несмотря ни на что: создавать новые решения и продукты, трансформировать процессы, внедрять инновации и влиять на рост экономики. В конференции примут участие более тысячи топ-менеджеров, экспертов, технических специалистов и бизнес-аналитиков. Участники мероприятия будут вместе искать ответы на самые актуальные вопросы ИТ, но самым важным вопросом должен стать «что же всем участникам рынка делать дальше в условиях пандемии и новой реальности?».

На онлайн-конференции MERLION представит все лучшее, что происходит на его знаменитых офлайн-мероприятиях. Участников ждут дискуссионные и практические доклады на самые актуальные темы от руководителей крупнейших ИТ-вендоров, истории успеха от руководителей бизнес-направлений, демонстрация продуктовых новинок и ИТ-решений в виртуальном формате, а также экспертиза и актуальная аналитика российского и зарубежного ИТ-рынка. Топ-менеджеры трех глобальных вендоров IBM, Intel и HPE представят keynote-презентации со своим видением технологических трендов «от первого лица». После ключевых выступлений сетка программы будет поделена на 4 параллельных кластера: Trends (самые передовые идеи и технологии сейчас и в ближайшем будущем), Know how (практические кейсы и опыт внедрений),Innovations (новые продукты и решения) и Tech Lab (демонстрация работы программных продуктов и оборудования и инженерная экспертиза). Каждый зритель трансляции сможет выбрать в любой момент, какое выступление ему будет интересно посмотреть.

С полной программой MERLION Digital Day 2020 можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Партнерами мероприятия уже стали более 20 известных ИТ-компаний. В числе партнеров такие мировые и российские бренды как Analytics HUB, APC, Commvault, Dell Technologies, Fujitsu, High Energy, HPE, НР Inc, IBM, Intel, iRU, LG Electronics, MerliOnCloud, Micron, Microsoft, Nutanix, Powercom, ROOMY bots, Seagate, Veeam, VMware.

Генеральный информационный партнер MERLION Digital Day – крупнейшее и самое цитируемое деловое медиа России – РБК. Также мероприятие поддержат более 10 ведущих СМИ в сфере ИТ.