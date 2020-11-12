«Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов

Компания «Витте консалтинг» стала партнером проекта «Управление персоналом», реализуемого в рамках программы трансформации ERP розничной сети «Магнит» на базе решений SAP.

«Управление персоналом» – один из четырех проектов программы, главная цель которой – создание единой цифровой платформы на базе высокопроизводительной системы SAP S/4HANA for Retail. Помимо него, программа включает еще три проекта, затрагивающих ключевые процессы «Магнита»: «Финансы, НКЗ и недвижимость», «Товародвижение и логистика», «Информационные технологии».

В рамках проекта «Управление персоналом» запланировано внедрение девяти модулей SAP HCM, которые охватят основные процессы функции – от организационного развития и расчета заработной платы до управления эффективностью и оценки персонала.

Среди основных целей и ожидаемых результатов проекта – ускорение принятия бизнес-решений за счет создания единого информационного пространства; повышение эффективности работы сотрудников служб управления персоналом благодаря стандартизации и унификации бизнес-процессов. Кроме того, будет создана база, необходимая как для развития систем планирования и прогнозирования, оптимизации контрольных процедур и процессов управления, так и поддержки масштабирования бизнеса «Магнита» и улучшения ключевых показателей эффективности в целом.

«Нам важно, чтобы наши HR-процессы были прозрачными, понятными и удобными для сотрудников. Именно на совершенствование и повышение качества текущих процессов направлен проект «Управление персоналом», который мы реализуем в рамках программы ERP-трансформации. Автоматизация ключевых процессов HR-цикла поможет нам повысить качество взаимодействия с сотрудниками, исключить ошибки человеческого фактора, а также сократит время на обработку данных», – отметила Анна Боброва, директор по персоналу «Магнита».

Проект состоит из двух этапов: в середине 2022 г. закончится пилотное внедрение, а последующее тиражирование решения на всю группу компаний «Магнит», находящихся в объеме программы, займет еще год и завершится в 2023 г.

«Важная составляющая успеха любого проекта – это профессиональная опытная команда, которая работает как единый механизм. Команда проекта «Управление персоналом» включает экспертов компании «Витте консалтинг», обладающих значительным опытом в части внедрения SAP HCM, и сотрудников «Магнита», которые глубоко понимают внутренние процессы и особенности текущих систем. Мы уверены, что совместная работа позволит нам достичь поставленных целей как проекта, так и программы в целом», – сказала Светлана Медведева, директор программы трансформации ERP розничной сети «Магнит».

«Мы входим в знаковый для отрасли проект с большим воодушевлением и желанием привнести в него лучшие практики, качественно высокую экспертизу в области HR и релевантный опыт команды «Витте консалтинг» по реализации проектов на базе SAP HCM. Будем рады внести вклад в программу цифровой трансформации «Магнита» в части повышения эффективности работы служб управления персоналом, зарекомендовать себя надежным партнером и приобрести новый, во многом уникальный, опыт в ритейле», – отметил Андрей Ли, партнер проекта «Управление персоналом», директор департамента систем управления персоналом компании «Витте консалтинг».

«Трансформация бизнеса и усиление фокуса на цифровизацию требуют от компаний общего переосмысления подходов к ИТ. При этом в центре внимания остаются все те же критерии качественной оценки их эффективности – то, насколько технологии позволяют упростить ведение бизнеса и сделать его более прибыльным. На глобальную оптимизацию бизнес-процессов и направлена программа ERP-трансформации «Магнита», в которой «Витте консалтинг» имеет честь принимать участие. Мы ценим доверие заказчика и горды стать частью команды профессионалов», – сказал Игорь Зимненко, генеральный директор компании «Витте консалтинг».