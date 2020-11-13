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Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ

Бизнес ИТ в банках

За семь месяцев с момента запуска мобильное приложение «Цифра» стало одним из самых популярных дистанционных инструментов ВТБ для среднего и малого бизнеса. Количество скачиваний приложения составило более 56 тыс.

Наиболее активными пользователями сервиса являются компании, работающие в сфере услуг для бизнеса, оптовой торговли, строительства и ремонтных работ, а также грузоперевозок. В топ регионов России по количеству подключений «Цифры» входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Московская области.

Самая популярная функция приложения − интеграция с внутренним сервисом «Мультибанк» для отображения операций сразу по нескольким счетам в разных банках. До конца года список доступных в рамках сервиса банков планируется расширить с четырех до семи. Кроме того, среди часто используемых услуг – консультации бухгалтера в чате приложения по вопросам налогообложения и учета, а также SMS-подтверждение проведения платежей в бюджет при уплате налогов.

«ВТБ запустил «Цифру» в период ограничений, связанных с пандемией, как дополнительный инструмент для удаленного ведения бизнеса и оптимизации расходов предпринимателей. Эти задачи не теряют своей актуальности. Популярность сервиса продолжает расти: в период с мая по октябрь количество пользователей увеличилось в полтора раза. В наших ближайших планах – расширить функционал приложения в расчете на задачи не только ИП, но и более широкого круга представителей малого бизнеса», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

«Цифра» была запущена в марте 2020 г. Сервис представляет собой персонального бухгалтера в мобильном приложении, который полностью закрывает все потребности ИП, связанные с расчетом, оплатой налогов и сдачей отчетности в ФНС и фонды. В приложении можно узнать информацию о ранее оплаченных налогах, посмотреть операции по счетам из разных банков. Сервис напомнит, когда пора платить налоги и страховые взносы, подготовит платежные поручения и все необходимые документы для сдачи отчетности, предпринимателю остается только согласовать размер налогов и подтвердить оплату SMS-кодом. Приложение доступно клиентам не только ВТБ, но и других банков.

Скачать мобильное приложение «Цифра» можно бесплатно в App Store и Google Play.

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