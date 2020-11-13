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Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool

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Mail.ru Group разработала образовательную программу для специалистов, которые работают с платформой in-memory вычислений Tarantool. В нее вошли теоретические и практические занятия, которые позволяют расширить компетенции в сфере высоких нагрузок и научиться эффективно использовать все возможности Tarantool.

В ходе программы специалисты Tarantool делятся передовой экспертизой Mail.ru Group в области построения высоконагруженных приложений. Обучение рассчитано в первую очередь на разработчиков с опытом в сфере обработки и хранения больших данных. Курс длится два месяца и состоит из 14 трехчасовых сессий. Теоретическая часть подкреплена практикой: во время занятия разработчикам предлагают выполнить задачи по теме под руководством преподавателя.

Первыми обучение прошли специалисты First Line Software. За счет внедрения и грамотного использования Tarantool компания расширит набор технологий для построения систем обработки больших данных. First Line Software сможет применять всю функциональность платформы в проектах для российских предприятий: сервер приложений, хранилище с гибкой схемой данных и средства масштабирования. Tarantool позволит клиентам компании обрабатывать до 1 млн запросов в секунду, что повысит эффективность решения различных бизнес-задач.

«Задача софтверной компании – создавать качественные программные решения для своих заказчиков. Это требует не только высокой квалификации программистов, но и постоянного развития их компетенций. Tarantool позволяет реализовать множество архитектурных паттернов, улучшить скорость работы приложений и масштабировать инфраструктуру без существенных затрат на оборудование. Благодаря учебной программе наши специалисты получили необходимые навыки и смогут предоставить оптимальные решения для высоконагруженных сервисов наших клиентов», – сказал Владимир Литошенко, старший вице-президент First Line Software.

«Tarantool – уникальное решение как на российском, так и на международном рынке. Учебная программа позволяет по-новому взглянуть на работу с высокими нагрузками и освоить лучшие практики обработки больших данных. Занятия были очень интенсивными и требовали полного погружения в учебный процесс. Всего за два месяца я получил отличную базу и познакомился с новыми фичами Tarantool. Так что я готов порекомендовать учебный курс коллегам, которые хотят прокачать навыки и использовать в своей практике передовые технологии», – отметил Илья Блаер, руководитель российских проектов First Line Software.

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