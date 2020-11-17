23 ноября стартует завершающий поток «КЛИК-Интенсив» 2020 года

23 ноября стартует завершающий поток «КЛИК-Интенсив» 2020 года. За две недели слушатели программы познакомятся с широким спектром современных инструментов для работы с данными - от применения Excel в ежедневной работе и практик визуализации данных до погружения в тему машинного обучения и «умных городов». После успешного прохождения итоговой аттестации участникам выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

«Запрос компаний на специалистов, владеющих цифровыми компетенциями сегодня очень высок. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы максимальное количество специалистов смогли ознакомиться с методиками и практиками, основанными на управлении данными. Для этого на базе «Университета 2035» и была запущена массовая программа дополнительного образования «КЛИК-Интенсив». Программа на сегодняшний день очень востребована, интерес к ней проявили более 15 тысяч человек», - сказала руководитель дирекции Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» Мария Спиринг.

В формате интенсивного погружения слушатели программы познакомятся широким спектром практик управления на основе данных в различных отраслях - от госуправления до финансовых организаций, банков и крупных промышленных предприятий. В дальнейшем участники смогут выбрать и глубже изучить актуальную для них тему в рамках более длительных программ «КЛИК».

«Основная задача интенсивной программы - дать актуальную информацию об используемых технологиях, примеры их успешного внедрения. Чтобы слушатели понимали, какие проблемы и задачи могут решаться с помощью цифровых инструментов», - сказал академический директор «КЛИК-Интенсив» Вадим Нарейко.

Онлайн-интенсив проходит в режиме открытых лекций, которые можно посмотреть по своему выбору на youtube-канале «Программы КЛИК», или освоить программу повышения квалификации «Методы и технологии, основанные на работе с данными» направленность «Введение в управление на основе данных» в полном объеме. Программа рассчитана на 24 часа - просмотр лекций, участие в онлайн-вебинарах, самостоятельная работа и итоговая аттестация.

«Мы запустили короткую программу «КЛИК-Интенсив» параллельно с основной образовательной программой «КЛИК». Она дает возможность обсудить и доработать свои проектные идеи. Для нас важно дать слушателям общее видение того, как работа с данными помогает в решении текущих задач во всех сферах деятельности», - отметил управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» Олег Подольский.

Для зачисления на программу повышения квалификации и получения от «Университета 2035» удостоверения установленного образца нужно подать заявку на сайте.

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). «КЛИК-Интенсив» – введение в направление «Управление на основе данных», знакомство с методами и технологиями, используемыми на практике в разных отраслях и сферах, в крупных компаниях и органах власти. Открытые лекции «КЛИК-Интенсив» на youtube-канале посмотрели более 110 тыс. раз.

Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» подразумевает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе принимают участие более 600 команд, в которые вошли порядка 5000 участников из 64 регионов России.