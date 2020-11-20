Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО

Компания Philips установит в клиниках Москвы и ЯНАО передовые модели универсальных и портативных ультразвуковых систем и обеспечит регулярное сервисное обслуживание и ремонты оборудования на протяжении всего срока службы

В сентябре 2020 г. в рамках государственных закупок были разыграны поставки крупных партий ультразвукового оборудования. В тендерах, организованных ГАУ «Гормедтехника» департамента здравоохранения города Москвы, помимо Philips участвовали четыре мировых лидера в области медицинской визуализации. Компании Philips удалось одержать победу в трех открытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд руб. Сделки заключены в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это означает, что компания обязуется обеспечивать работоспособность и регулярное сервисное обслуживание и ремонты оборудования на протяжении всего срока службы от 7 лет до 10 лет.

«Участие в тендерах на поставку медицинского оборудования в формате КЖЦ – один из приоритетов Philips. Как производитель, мы способны обеспечивать клиники не только современным оборудованием, но и постоянной поддержкой наших квалифицированных инженеров, – отметил Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Обычно за время жизненного цикла техники стоимость ее обслуживания и ремонта едва ли не превышает первоначальную цену. Закладывая сервис в сумму контракта, мы обеспечиваем существенную экономию для заказчика. Заключение КЖЦ – постоянная практика во многих странах мира, в том числе в европейских. Мы надеемся, что вскоре она будет распространена во всех регионах России».

«В конце прошлого года Москва запустила контракты жизненного цикла сложного медицинского оборудования и привлекла квалифицированных исполнителей к их поставке и обслуживанию. Победителями конкурсов в сфере здравоохранения стали именитые мировые производители, среди которых и компания Philips. Благодаря КЖЦ столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от компаний, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по обслуживанию техники», – сказал Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он добавил, что разработкой экономических и юридических условий контрактов, выявлением рисков, подготовкой обосновывающих материалов занимается подведомственное департаменту учреждение – городское агентство управления инвестициями. При участии ГАУИ Москва уже заключила КЖЦ в здравоохранении на общую сумму более 31 млрд руб.

«В настоящее время особенно важно уделять внимание не только качеству оборудования, которое поступает в клиники, но и его производительности. Наша задача – обеспечить как можно большее количество пациентов качественной и своевременной медицинской помощью, – отметила Ирина Рыбальченко, генеральный директор ГАУ «Гормедтехника». – Именно поэтому при закупке сложного диагностического оборудования мы стали организовывать открытые конкурсы на заключение контрактов жизненного цикла. Это позволяет сократить простои аппаратов и дает руководителям медицинских учреждений больше уверенности в завтрашнем дне».

Среди аппаратов Philips, которые поступят в клиники, представлены 262 экспертных ультразвуковых прибора семейства Philips EPIQ, разработанных для всех типов скрининга взрослых пациентов, в том числе для диагностики онкологических заболеваний, а также 22 портативных УЗ-аппарата Philips CX50.

Ультразвуковые системы экспертного класса Philips EPIQ позволяют проводить универсальные исследования экспертного уровня. Благодаря их возможностям специалисты получают визуализацию высокого качества. А использованная на аппарате технология PureWave обеспечивает повышенную глубину проникновения при обследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и предоставляет отличное пространственное разрешение. Методы компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волной помогают измерять жесткость тканей, что незаменимо при оценке опухолей, например, рака молочной железы.

Портативная диагностическая система СX50 обеспечивает новый уровень качества изображений, позволяя пользоваться преимуществами мобильности без ущерба для результативности. Врачи получают экспертную ультразвуковую визуализацию в тех клинических ситуациях, когда это необходимо: в хирургическом отделении, отделении реанимации и интенсивной терапии, на месте проведения выездных исследований и у постели пациента. Пакет программного обеспечения аппарата увеличивает его производительность и позволяет значительно сокращать время сканирования.