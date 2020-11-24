Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Нацпромлизинг и СИГНАЛТЕК заключили официальное соглашение о сотрудничестве

Бизнес

Компания ООО «Нацпромлизинг», финансовый партнер по развитию российской промышленности, и АО «СИГНАЛТЕК» разработчик профессионального IT-оборудования и программного обеспечения сегодня подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на увеличение объемов продаж и дополнительных инвестиций в рынок российской высокотехнологичной продукции с целью модернизации и создания новой ИТ-инфраструктуры в области телекоммуникационного оборудования, информационных систем общего назначения, систем хранения и технических средств оперативно розыскных мероприятий (СОРМ).

signaltek.jpg

Нацпромлизинг и СИГНАЛТЕК заключили официальное соглашение о сотрудничестве

ООО «Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности», входящая в контур Госкорпорации Ростех и Фонда Развития Промышленности Минпромторга России, ориентирована на реализацию политики импортозамещения, продвижение российской продукции в ключевых отраслях промышленности с использованием механизмов лизинга и прочих финансовых инструментов.

АО «СИГНАЛТЕК» является одним из ведущих российских разработчиков профессионального оборудования в области систем сбора, распределения и анализа трафика и пользовательских данных. Продукты компании построены на доверенной базе с применением передовых технологий и используются в сетевой и вычислительной инфраструктуре крупнейших российских и иностранных структур.



Другие материалы рубрики

HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда

Ozon заработает на IPO больше $1 млрд

В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Техноблог

Как работают умные температурные датчики?

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию