Выручка Xiaomi за третий квартал 2020 года превысила $10,95 млрд

Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты за третий квартал 2020 года. Прибыль и выручка вновь превзошли первоначальные консенсус-прогнозы.

Основные финансовые результаты за 3 квартал 2020 года. Общая величина выручки составила приблизительно 72,16 млрд юаней ($10,95 млрд), что на 34,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Валовая прибыль составила приблизительно 10,17 млрд юаней, что на 23,4% больше показателя предыдущего года.

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 4,13 млрд юаней (на 18,9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года).

Прибыль на акцию составила 0,203 юаня.