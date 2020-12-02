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«Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений

Бизнес

Руководители блоков цифровой трансформации компаний Группы «Россети» в режиме мозгового штурма дали критическую оценку перспективам дигитализации электроэнергетики. По итогам двухдневной работы сформирован портфель конкретных предложений, которые позволят усовершенствовать бизнес-процессы компании и ускорить процессы внедрения новых технологических решений.

«Семинар-совещание «Цифровая трансформация ГК «Россети» позволил улучшить горизонтальные связи между всеми дочерними обществами. Мы создаем единую экосистему, которая максимально повысит эффективность изменений в цифровом векторе. Очевидно, что выбранный высокотехнологичный путь поможет снизить операционные и инвестиционные расходы, повысить надёжность, доступность и качество предоставляемых услуг потребителям», – отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик.

В рамках девяти дискуссионных площадок эксперты проанализировали опыт реализации пилотных проектов и определили «развилки» по внедрению цифровых технологий и современных информационных систем, рассмотрели проекты, направленные на повышение нетарифной выручки. Именно в этих сферах энергетики видят максимальный потенциал от внедрения цифровых проектов. Прикладные решения применения дронов и VR-тренажёров, интеграции автоматизированных систем мониторинга и диагностики электросетевого оборудования, создания цифровых РЭС, развития электрозарядной инфраструктуры и мобильных клиентских сервисов уже сегодня оптимизируют деятельность энергокомпании.

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Состоялся семинар-совещание «Цифровая трансформация ГК «Россети»

«Участники семинара определили технологии, которые зададут дальнейший вектор развития «Россетей». Семинар ответил на актуальные вопросы и позволил структурировать дальнейшие шаги в цифровой трансформации электросетевого комплекса», – подчеркнул Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

Как отметили эксперты, нынешние реалии сформировали единое понимание необходимости ускорения процессов цифровизации. Технологические решения, внедряемые компанией «Россети», позволили повысить надежность энергоснабжения потребителей и адаптировать бизнес-процессы для обеспечения эффективной работы в условиях противодействия распространению COVID-19.

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