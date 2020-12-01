Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей»

Семинар-совещание, собравший руководителей цифровых блоков группы компаний, открыл первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. «Кроме улучшения базовых показателей – надёжности, качества и доступности инфраструктуры – основной задачей цифровой трансформации является развитие дополнительных услуг, позволяющих расширить границы и обеспечить выход в новые сегменты рынка», – подчеркнул он во вступительном слове.

Состоялся семинар-совещание, собравший руководителей цифровых блоков группы компаний «Россети»

Участники совещания, используя свой опыт, должны определить перспективные точки роста компании.

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации Константин Михайлик отметил, что внедрение новых технологий является базой для обеспечения эффективной работы в условиях пандемии и изменения экономического фона: «Это одна из ключевых тем семинара. Будут дискуссии про нетарифные источники выручки, оптимизацию работы районов электрических сетей, повышение эффективности процессов».

Главные темы «пленарки»:

Единая техническая политика и программа инновационного развития как инструменты цифровой трансформации;

Основные направления развития АСТУ;

Реализация новых клиентских сервисов, включая мобильные услуги;

Сквозные цифровые проекты и программы;

Построение единого информационного пространства и кибербезопасность;

Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

По итогам заседания состоялся обход выставочной экспозиции, где представлено передовое оборудование для сетевого комплекса.

Далее в формате круглых столов были рассмотрены наработки, планы и «развилки» по широкому спектру направлений – от создания цифровых районов электрических сетей (блок «Информационные системы») до внедрения беспилотной техники и VR-решений (блок «Технологии). Отдельное внимание уделено увеличению нетарифной выручки. Всего работало 9 дискуссионных площадок.