Integro Technologies и Uipath заключили партнерское соглашение

Российский системный интегратор Integro Technologies и разработчик платформы для автоматизации роботизированных процессов, Uipath, объявили о начале сотрудничества.

В рамках партнерства Integro Technologies будет предлагать на рынке два продуктовых направления вендора: решения в области процессной аналитики (Process Mining) и автоматизацию роботизированных процессов (Robotic Process Automation).

Сотрудничество поможет интегратору наращивать экспертизу в области цифровой трансформации предприятий, а вендору – выйти на новые рыночные ниши.

Специалисты Integro Technologies будут оказывать услуги по внедрению, интеграции, сопровождению и обучению на базе продуктов Uipath. Это поможет клиентам автоматизировать бизнес с учетом лучших мировых практик.

Взаимовыгодное сотрудничество поможет компаниям усилить компетенции и позиции на рынке цифровизации бизнес-процессов. Клиенты смогут получить качественные инструменты для управления бизнесом, которые помогут значительно повысить его экономическую эффективность, снизить операционные затраты, оптимизировать ключевые бизнес-процессы и обеспечить развитие бизнеса и производительность без увеличения штата.