«Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов

ИТ-компания «Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис такси для клиентов малого бизнеса. Предприниматели смогут предоставить своим покупателям бесплатную поездку на такси до дома.

Предприниматели могут настроить разные параметры предоставления бесплатной поездки: минимальную сумму чека, максимальные расстояние и/или стоимость поездки, часы действия акции, класс такси. Условия можно корректировать под разные сегменты покупателей, например, для больших чеков – большая зона покрытия или более высокий класс обслуживания. Клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, который перенаправит его на страницу заказа такси. Для каждого клиента генерируется уникальная ссылка с ограниченным сроком действия.

Сервис подходит для розничных магазинов с высоким средним чеком, например, одежда, цветы, ювелирные изделия, обувь, а также для увеличения среднего чека в других категориях, например, продуктовых магазинах. Кроме того, он будет актуален для салонов красоты, медицинских и стоматологических клиник, клиник пластической хирургии, ветеринарных клиник и других предприятий сферы услуг.

Услуга бесплатного такси для клиентов может стать дополнительным конкурентным преимуществом бизнеса, поможет сформировать лояльность и способствовать повторным визитам, повысить средний чек. Также сервис можно использовать для роста количества клиентов в «тихие часы». Сервис доступен в городах, где работают партнеры платформы Call to Visit: «Яндекс такси», «Ситимобил», Gett, Maxim, «Такси ритм».

«Сервис Call to Visit уже успешно использует крупный ритейл. Теперь такой сервис доступен и для малого бизнеса. Услуга бесплатного такси до дома может использоваться в маркетинговых коммуникациях, онлайн-продвижении: привлечь новых клиентов и вернуть тех, кто давно не покупал. Сейчас в условиях пандемии она будет особенно актуальна для покупателей, которые желают отказаться от общественного транспорта», – сказал Игорь Оганесян, директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор».

«В ежедневном потоке предложений, с которыми сталкиваются потребители, скидки и акции не выглядят чем-то завораживающим – их предлагает почти каждый бизнес и в какой-то мере это стало нормой. Мы, как потребители, становимся все более искушенными, поэтому многократно возрастает важность лояльности к бизнесу и осязаемости предлагаемых бонусов. Интеграция с таким сильным и охватным партнером, как «Эвотор», открывает для нас широкий спектр возможностей для популяризации идеи бесплатного передвижения для клиентов и модели ad-powered taxi среди малого бизнеса», – сказал Александр Савостьянов, Product Lead в компании Call to Visit.

Владельцы торгово-сервисных предприятий могут скачать сервис «Бесплатное такси для клиентов» в магазине приложений «Эвотор.Маркет».