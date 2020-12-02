Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в международную онлайн-школу английского языка Novakid. Лид-инвестором в раундe A выступил венгерский PortfoLion, который входит в состав OTP Group, ведущей банковской группы в Восточной Европе. Среди соинвесторов легендарный американский фонд LearnStart, входящий в состав инвесткомпании LearnCapital, который инвестирует в EdTech. Также в новом раунде приняли участие инвесторы, закрытого в январе 2020 г. раунда посевного финансирования, – корейский венчурный фонд BonAngels и фонд LETA Capital.

Общая сумма раунда составила $4,25 миллиона.

Novakid – онлайн-школа английского языка для детей 4-12 лет, которая помогает детям осваивать английский наравне с их англоговорящими сверстниками при помощи преподавателей из США и Великобритании по программе, соответствующей европейским стандартам CEFR.

Максим Азаров, основатель Novakid: «Платформа изучения английского языка привлекла внимание инвесторов благодаря великолепной динамике развития. За год клиентская база компании и её выручка увеличились более чем на 500%. Операционно компания характеризуется стабильно высоким уровнем удержания клиентов, развитыми продажами на международном рынке и надежной монетизацией за счет платных подписок».

Мы привыкли, что обучение английскому языку сводится к изучению грамматики с небольшим количеством практических занятий. Компания Novakid реализует уникальный формат для 100% языкового погружения, совмещающий в себе высокоинтерактивную цифровую учебную программу и индивидуальные живые сессии, в ходе которых учащиеся и преподаватели говорят только по-английски. Такой опыт обычно либо невозможно предоставить офлайн, либо он включает в себя привлечение учителей из США или Великобритании, что очень затратно. Инновация учебной программы компании заключается исключительно в цифровом обучении, виртуальных турах, играх на уроках, творческих проектах для домашних заданий и других функций, способствующих интересному обучению.

Компания основана в 2017 году ИТ-предпринимателями Максимом Азаровым и Дмитрием Малиным, которые работали в ведущих компаниях, таких как Google, VIPKid, Groupon, Red Bull и LG Electronics. Novakid зарегистрирована в США, штаб-квартира находится в Кракове (Польша), а учащиеся рассредоточены по всему миру. В настоящее время основными рынками сбыта компании являются Польша, Испания, Италия, Турция, Россия/СНГ. В целом компания работает более чем в 30 странах мира.

Деньги, полученные в ходе раунда, будут использованы для поддержания роста и развития инноваций в проекте.

Артем Инютин, сооснователь и Управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments: «В ближайшие годы Edtech продолжит бумировать, а рынок обучения английскому языку – расти высокими темпами по всему миру. Команда Novakid создала прекрасный продукт, который завоевывает рынок. Я уверен, что этот раунд финансирования поможет проекту захватить новые регионы».

Александр Чачава, управляющий партнер LETA Capital, отметил: «Мы, как венчурный фонд с предпринимательскими корнями, всегда обращаем внимание на несколько качественных факторов – как компания справляется с трудностями и использует возможности. Novakid демонстрирует невероятный рост в эти непростые времена, сейчас компания работает более чем в 30 странах по всему миру, и я уверен, что она значительно расширит свое присутствие. Мы считаем, что Novakid выделяется за счет особого внимания к учету особенностей детской психологии, использования продвинутой технической платформы и хорошей методической проработки уникальных игровых уроков, которые одновременно увлекательны и эффективны».