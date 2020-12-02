МТС завершила программу обратного выкупа акций в 2020 году

МТС объявила о завершении программы обратного выкупа акций.

С момента объявления 31 марта 2020 г. программы приобретения обыкновенных акций и американских депозитарных акций (АДА) МТС, реализованной 100% дочерней компанией МТС — «Бастион», было выкуплено 45501316 обыкновенных акций (включая АДА) на общую сумму около 15 млрд руб., что составляет 2,28% от общего числа размещенных акций МТС. В это количество входят 22758872 обыкновенных акций (включая АДА), приобретенных у Sistema Finance S.A., дочерней компании АФК «Система».