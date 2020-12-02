Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

NetApp обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года, который закончился 30 октября 2020 года.

Чистый доход компании вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $1,42 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $216 млн.

Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $2,5 млрд.

Чистая прибыль по GAAP составляет $137 млн; за аналогичный период 2020 финансового года — $243 млн. Чистая прибыль не по GAAP составляет $236 млн; за аналогичный период 2020 финансового года — $257 млн. Доход на акцию по GAAP составляет $0,61; за аналогичный период 2020-го финансового года — $1,03. Доход на акцию не по GAAP составляет $1,05, за аналогичный период 2020-го финансового года — $1,09.

Ориентировочный финансовый прогноз NetApp на третий квартал 2021 финансового года. Чистый доход в третьем квартале 2021 финансового года составит примерно $1,34—$1,49 млрд.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов

Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям

Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина

ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Техноблог

Как работают умные термостаты?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче