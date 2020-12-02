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Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн

Бизнес Инвестиции и M&A

Cleverbots, оказывающая полный цикл услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта, привлекла $1 млн от группы компаний «АСТ». Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса и дальнейшее его развитие на российском и международном рынках.

«Cleverbots планирует расширить команду разработки в пять раз и команду продаж в три раза. Планируется также увеличение маркетингового бюджета и наращивание наших внутренних интеллектуальных активов, – сказал директор по стратегии Cleverbots Адам Тураев. – У нас появляются новые возможности для выхода на международные рынки. ГК «АСТ» уже открыла офисы в Швейцарии и ОАЭ, поэтому эти страны могут стать стартовыми площадками и для Cleverbots».

Cleverbots выступит основным партнером по цифровизации и запуску проектов с применением искусственного интеллекта в АПК (агропромышленном комплексе), в том числе для группы компаний «АСТ». Руслан Магомедхажиев, президент ГК «АСТ», будет принимать участие в дальнейшем развитии компании Cleverbots и формировании новых стратегических партнерств: «Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов с помощью технологий искусственного интеллекта – это уже не будущее, а настоящее, которое дает возможность получить дополнительное преимущество в высококонкурентных отраслях, в том числе в агропромышленном комплексе. Темпы роста Cleverbots продемонстрировали перспективность инвестирования в динамично развивающуюся компанию на инновационном рынке как с точки зрения внедрения ИИ-решений в группе компаний «АСТ», так и с точки зрения усиления рыночных позиций Cleverbots»

Вместе с тем, ключевыми направлениями развития компании станут участие в государственных тендерах и разработка собственных продуктовых решений.

«В ближайшие пять лет мы планируем вырасти кратно и занять значимую долю на рынке искусственного интеллекта, а привлеченные инвестиции помогут нам расти быстрее рынка, предоставляя при этом высокий уровень качества интеграции и клиентского сервиса» – отметил операционный директор компании Cleverbots Илья Черняков.

Cleverbots более трех лет выступает на рынке искусственного интеллекта и помогает бизнесу внедрять продукты и технологии для автоматизации процессов компаний. В портфолио Cleverbots более 60 успешных проектов в России, СНГ и Европе для международных компаний и брендов, среди которых Kimberly-Clark, Philip Morris International, Nestle, Merck, Astrazeneca, Mareven, GFD, «Герофарм» и другие.

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