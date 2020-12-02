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В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Управляющим партнером группы компаний «Айтеко» стал Сергей Анатольевич Гавренков, в ведении которого – проекты по технологическому строительству, созданию инженерной инфраструктуры и энергетики. Сергей Анатольевич имеет обширный опыт работы в сфере информационных технологий, глубокую экспертизу по цифровизации, управлению бизнес-процессами и стратегическому развитию.

Сергей Гавренков будет обеспечивать координацию различных подразделений бизнеса группы компаний «Айтеко» в связи с ускорением темпов роста данного направления, расширением географии инфраструктурных проектов, а также развитием экспертизы в сфере комплексного управления масштабными инфраструктурными проектами. Его задачами станут в том числе формирование новой учетной политики, повышение эффективности и качества реализации проектов, развитие новых компетенций и бизнеса ГК «Айтеко».

Ранее Сергей Гавренков занимал руководящие должности в авиакомпании «Трансаэро», был членом правления авиакомпании, президентом и членом совета директоров системного интегратора «Энвижн груп».

«Присоединившись к большой команде высококлассных специалистов «Айтеко», вижу стремительное эволюционное развитие направления инфраструктурных и сервисных проектов. Опираясь на экспертизу и компетенции команды, умеющей выполнять задачи любого масштаба и сложности, а также на собственный опыт, стремлюсь вывести это направление группы компаний на новый уровень», – отмечает Сергей Гавренков.

Сергей Анатольевич имеет ведомственные награды Российской Федерации. Неоднократно входил в ТОП-1000 российских менеджеров по версии ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров, занимая верхние позиции в рейтинге лучших ИТ-менеджеров.

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