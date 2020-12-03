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«Ростелеком. Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы

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В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. «Учебник» доступен бесплатно и без регистрации.

В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку. В дополнение к школьной программе выложена теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам. «Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Процесс обучения в «Лицее» стал комфортнее благодаря новому разделу «Избранное». Понравившиеся уроки можно сохранять в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время в один клик.

«Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии со ФГОС. К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. «Лицей» помогает закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В разделе «Развивающие курсы» собраны курсы по профориентации, обучающие мультфильмы, тренажеры на развитие мышления и много другое.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 руб. в месяц.

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