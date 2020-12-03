Взаимодействие на новом уровне: Dahua Technology Partner Day 2020

Компания Dahua Technology, мировой лидер в области решений и услуг для систем видеонаблюдения, совместно с 26 технологическими партнерами успешно провела 1 декабря свое партнерское мероприятие Dahua Technology Partner Day 2020 в формате онлайн. Dahua Technology демонстрировала свою экосистему в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, в то время как партнеры представили свои решения сфере безопасности и Интернета вещей, поднимая взаимодействие на новый уровень. Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть видеозапись.

Dahua Technology Partner Day 2020 поднимает взаимодействие на новый уровень

Открытость и сотрудничество всегда были и остаются ключевыми ценностями компании. Вместе с технологическими партнерами Dahua Technology создает экосистему, которая предлагает решения, удовлетворяющие требованиям различных сценариев применения, поступающих от глобальных клиентов. Партнерский день Dahua стал символом экосистемы и в то же время витриной, которая демонстрирует клиентам совместные решения.

Онлайн-мероприятие Dahua Technology Partner Day 2020 привлекло более 2500 профессионалов из различных сфер деятельности, таких как контроль дорожного движения и управление городской инфраструктурой, здравоохранение, торговля и строительство. Это событие, прошедшее под лозунгом «Вместе мы умнее», послужило технологической и коммерческой площадкой для конечных пользователей и интеграторов из разных отраслей. Джейсон Чжао, вице-президент Dahua и руководитель зарубежного департамента компании, во вступительной речи сделал акцент на том, как «взаимодействие приносит пользу в индустрии безопасности и Интернета вещей».

«Приветствую вас на Dahua Technology Partner Day 2020… Технологии позволяют нам поддерживать и сохранять функционирование в наших сферах деятельности, но и здесь есть место для повышения эффективности. И именно здесь в дело вступает то, что мы называем взаимодействием. Мы можем создавать различные устройства и решения, общаться между собой и даже пойти дальше рамок стандартной интеграции, разрабатывая уникальные возможности. Мы верим во взаимодействие. Вместе мы умнее».

Джейсон Чжао во вступительной речи сделал акцент на том, как «взаимодействие приносит пользу в индустрии безопасности и Интернета вещей»

После этого 26 партнеров продемонстрировали в основной аудитории и шести дополнительных залах свои решения, а также рассказали о различных новых возможностях для бизнеса в чатах с участниками на электронной площадке мероприятия.

Альфонсо Кастаньо, президент ASIS International Spain выразил свою признательность Dahua Technology: «В прошлом году мы собрались на Партнерском дне, который был впечатляющим, технологичным и образовательным и получил награду как лучшее мероприятие индустрии безопасности 2019 года. Dahua Technology – больше чем просто поставщик, это доверенный партнер. В этом году партнерский день Dahua демонстрирует даже больше совместных решений и стал хорошей возможностью, чтобы увидеть своими глазами развитие экосистемы Dahua».

Интегрированные решения повышают эффективность и обеспечивают более быстрый и точный анализ. В своем стремлении к расширению взаимодействия Dahua Technology надеется донести это свое послание до индустрии безопасности через такие мероприятия, как Dahua Technology Partner Day 2020. Следите за последними обновлениями информации о партнерах и интеграциях на странице технологических партнеров компании.